https://ria.ru/20250505/kadyrov-2015077338.html

Кадыров посадил в центре Грозного "Тополь Победы"

Кадыров посадил в центре Грозного "Тополь Победы" - РИА Новости, 05.05.2025

Кадыров посадил в центре Грозного "Тополь Победы"

Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец "Тополя Победы", привезенный с места Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025

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80-летие победы в великой отечественной войне

общество

германия

волгоград

сталинград

рамзан кадыров

80-летие победы в великой отечественной войне

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ГРОЗНЫЙ, 5 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец "Тополя Победы", привезенный с места Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости. "Грозный – город воинской славы. Как и ряд других городов, он тоже внес большой вклад в нашу общую победу над фашистской Германией. Это мероприятие – дань уважения всем героям Великой Отечественной войны и участникам СВО", - сказал Кадыров перед посадкой саженца. Растение получено от легендарного "Тополя Победы" — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы, которое растет сегодня в центре Волгограда на знаменитой площади Павших Борцов. Тополь был многократно "ранен" в ходе битвы за Сталинград, в 1957 году дереву был присвоен статус природно-исторического памятника.

https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001132670.html

германия

волгоград

сталинград

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общество, германия, волгоград, сталинград, рамзан кадыров, 80-летие победы в великой отечественной войне