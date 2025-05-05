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Кадыров посадил в центре Грозного "Тополь Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:19 05.05.2025 (обновлено: 15:25 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/kadyrov-2015077338.html
Кадыров посадил в центре Грозного "Тополь Победы"
Кадыров посадил в центре Грозного "Тополь Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
Кадыров посадил в центре Грозного "Тополь Победы"
Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец "Тополя Победы", привезенный с места Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:19:00+03:00
2025-05-05T15:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
германия
волгоград
сталинград
рамзан кадыров
80-летие победы в великой отечественной войне
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ГРОЗНЫЙ, 5 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец "Тополя Победы", привезенный с места Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости. "Грозный – город воинской славы. Как и ряд других городов, он тоже внес большой вклад в нашу общую победу над фашистской Германией. Это мероприятие – дань уважения всем героям Великой Отечественной войны и участникам СВО", - сказал Кадыров перед посадкой саженца. Растение получено от легендарного "Тополя Победы" — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы, которое растет сегодня в центре Волгограда на знаменитой площади Павших Борцов. Тополь был многократно "ранен" в ходе битвы за Сталинград, в 1957 году дереву был присвоен статус природно-исторического памятника.
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общество, германия, волгоград, сталинград, рамзан кадыров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Германия, Волгоград, Сталинград, Рамзан Кадыров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Кадыров посадил в центре Грозного "Тополь Победы"

Кадыров посадил в Грозном саженец "Тополя Победы" с места Сталинградской битвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец "Тополя Победы"
Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец Тополя Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец "Тополя Победы"
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ГРОЗНЫЙ, 5 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец "Тополя Победы", привезенный с места Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Грозный – город воинской славы. Как и ряд других городов, он тоже внес большой вклад в нашу общую победу над фашистской Германией. Это мероприятие – дань уважения всем героям Великой Отечественной войны и участникам СВО", - сказал Кадыров перед посадкой саженца.
Растение получено от легендарного "Тополя Победы" — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы, которое растет сегодня в центре Волгограда на знаменитой площади Павших Борцов. Тополь был многократно "ранен" в ходе битвы за Сталинград, в 1957 году дереву был присвоен статус природно-исторического памятника.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоГерманияВолгоградСталинградРамзан Кадыров80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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