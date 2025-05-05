Глава Тюменской области рассказал о ситуации с паводком на реке Ишим
Паводок на реке Ишим в Казанском районе Тюменской области идет на спад
Подтопленная дорога из города Ишим. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 мая - РИА Новости. Уверенный спад воды наблюдается в приграничном с Казахстаном Казанском районе Тюменской области, который первым в регионе принимает паводок на реке Ишим, заявил губернатор Александр Моор.
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"В Казанском районе на всех гидропостах фиксируем уверенный спад воды. Освобождаются некоторые подтопленные участки дорог. Ведется восстановление подъездных путей к мосту в селе Афонькино. Дорожникам потребуется предположительно не меньше пяти дней", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что наиболее критичной ситуация по паводку в Тюменской области может сложиться в селе Ильинка Казанского района, а максимальный подъем воды может превысить уровень 2017 года. Однако прогноз не сбылся: поднявшись 1 мая до 829 сантиметров (на 29 см выше отметки опасного явления), на следующих день вода начала медленно отступать. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на утро 5 мая у Ильинки и у райцентра Казанское за сутки вода спала на 7 сантиметров — до 814 и 678 сантиметров соответственно.
Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня был введен в Казанском районе. С 1 мая режим ЧС регионального уровня действует в деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово и селе Пешнево Казанского района, а также в деревне Земляная Абатского района. С 3 мая — в селе Афонькино, деревнях Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка Казанского района.
В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.