https://ria.ru/20250505/gorokhov-2015115315.html

Умер народный артист России Николай Горохов

Умер народный артист России Николай Горохов - РИА Новости, 05.05.2025

Умер народный артист России Николай Горохов

Народный артист РФ, лауреат национальной премии "Золотая маска" Николай Горохов, служивший во владимирском драмтеатре, скончался на 75-м году жизни, сообщили... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:13:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Народный артист РФ, лауреат национальной премии "Золотая маска" Николай Горохов, служивший во владимирском драмтеатре, скончался на 75-м году жизни, сообщили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и театр. "Сегодня ушел из жизни народный артист РФ, почетный гражданин Владимирской области Николай Горохов. Буквально на днях видел Николая Анатольевича как всегда полным энергии, и сегодня, как говорят его коллеги по цеху, у него были рабочие планы, его ждали в театре. Невозможно поверить в эту внезапную потерю. Во владимирском драмтеатре он служил с 1978 года, и очень печально, что обновленная сцена откроется без него", - написал губернатор. Он назвал кончину Горохова "огромной утратой". Артист, по словам губернатора, внес заметный вклад в развитие культуры во Владимирской области. Владимирский академический театр драмы сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что Горохов скончался скоропостижно на 75-м году жизни. Артист является лауреатом множества премий, включая премию правительства РФ имени Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ, национальную театральную премию "Золотая маска". "Художественный руководитель театра-студии, его ученики составляют костяк труппы Владимирской драмы", - сообщил театр. Сообщается, что отпевание артиста состоится 8 мая в 10.00 в Успенском соборе во Владимире. Похороны планируются на кладбище возле церкви Константина и Елены в микрорайоне Доброе.

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россия, николай горохов