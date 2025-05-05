https://ria.ru/20250505/forum-2014994587.html

На ПМЭФ обсудят развитие Большого Евразийского партнерства

На ПМЭФ обсудят развитие Большого Евразийского партнерства - РИА Новости, 05.05.2025

На ПМЭФ обсудят развитие Большого Евразийского партнерства

Особое внимание вопросам развития Большого Евразийского партнерства будет уделено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025),... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:59:00+03:00

2025-05-05T10:59:00+03:00

2025-05-05T10:59:00+03:00

экономика

россия

санкт-петербург

антон кобяков

пмэф — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_9ceccc16be25b5ce5abaa9b79e710dac.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Особое внимание вопросам развития Большого Евразийского партнерства будет уделено в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщили в фонде "Росконгресс". Трансформация мировой экономической архитектуры в условиях геополитической турбулентности требует принципиально новых подходов к торгово-экономическому взаимодействию, отмечается в сообщении фонда. Большое Евразийское партнерство рассматривается как важнейшая платформа для укрепления интеграционных связей, расширения торговых потоков и запуска совместных проектов в стратегически значимых отраслях. Большое Евразийское партнерство, как уточняет "Росконгресс", остается одним из приоритетных направлений международной деятельности России - это подтверждается реализуемыми программами взаимодействия с рядом стран и интеграционных объединений, а также внутренними инициативами, направленными на углубление связей на евразийском пространстве. Развитие диалога между странами-участницами позволяет активировать нераскрытый потенциал, повысить устойчивость экономик к внешним вызовам и задать вектор долгосрочного роста. "Петербургский международный экономический форум не просто сохраняет свою значимость, а предоставляет реальные возможности для продвижения Большого Евразийского партнерства, углубления гуманитарного и экономического диалога, запуска новых форматов взаимодействия между странами", - сказано в сообщении. По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, сегодня Большое Евразийское партнерство – это не просто расширение торговых и логистических потоков, это возможность для наших стран объединить усилия по ряду отраслей и направлений развития в стремительно меняющемся мире. "Транспорт, продовольственная безопасность, туризм, IT, финансы - конвергенция наших рынков дает возможность всем участникам Большого Евразийского партнерства защитить себя от рисков и гарантировать устойчивый рост внутреннего спроса, так необходимый сегодня. Наша задача - создавать условия, в которых общие усилия всех участников могут воплощаться в конкретные инициативы и проекты", - цитирует "Роскогресс" Кобякова. Несмотря на временные сложности, вызванные санкционным давлением и изменением логистических цепочек, взаимодействие в рамках Большого Евразийского партнерства, по информации фонда, демонстрирует устойчивость и перспективность. Последние данные свидетельствуют о росте взаимного интереса и сохранении фундаментальных точек сопряжения экономик: так, по итогам 2023 года взаимный товарооборот между странами партнерства вновь превысил отметку в 20 миллиардов долларов, показав положительную динамику по ряду направлений, включая поставки продовольствия, минерального топлива и удобрений. Также отмечается рост числа совместных инициатив в сфере логистики, цифровых решений и промышленной кооперации. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой Петербургского международного экономического форума в 2025 году станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html

https://ria.ru/20250422/ploschadka-2012738025.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, санкт-петербург, антон кобяков, пмэф — 2025