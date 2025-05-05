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Эстафета Победы прибыла из Киргизии в Таджикистан - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:48 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/estafeta--2015070418.html
Эстафета Победы прибыла из Киргизии в Таджикистан
Эстафета Победы прибыла из Киргизии в Таджикистан - РИА Новости, 05.05.2025
Эстафета Победы прибыла из Киргизии в Таджикистан
Стартовавшая 2 февраля в Мурманске международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" прибыла в Таджикистан, сообщила журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:48:00+03:00
2025-05-05T14:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
андрей патрушев
таджикистан
киргизия
мурманск
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
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ДУШАНБЕ, 5 мая - РИА Новости. Стартовавшая 2 февраля в Мурманске международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" прибыла в Таджикистан, сообщила журналистам пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Душанбе Лейсан Абдуллина. "Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы", стартовав 2 февраля в Мурманске, прибыла в Таджикистан. Акция проходит вдоль внешних границ СНГ и приурочена к 80-летию Великой Победы", - сказала Абдуллина. По ее словам, торжественная передача символа Победы от Киргизии Таджикистану состоялась на высоте 4300 метров в пункте пропуска "Кызыл-Арт", в церемонии приняли участие сотрудники и ветераны пограничных служб двух стран, группы пограничного сотрудничества ФСБ России в Таджикистане и представительства Россотрудничества. "Мы можем открыто сказать, что подвиги наших предков пытаются переписать, исказить историю — и наша задача, особенно задача пограничников, не позволить этого. Мы должны защитить свою историю, ту историю, которая была у нас общей в Советском Союзе", - сказал на церемонии передачи представитель Совета ветеранов погранслужбы Киргизии Киргизии Чолпонбек Буржуев. Замкомандующего погранвойсками Таджикистана Турабек Назарзода отметил, что Победа досталась в равной мере всем народам Советского Союза. "Наши деды и прадеды завоевали Победу, и сегодня все государства СНГ стремительно развиваются, сотрудничая на основе дружбы и взаимопонимания", - сказал он. В ходе церемонии на границе двух стран также прошла международная акция "Георгиевская ленточка". "Эта эстафета напоминает нам о героических страницах Великой Отечественной войны, о вкладе наших предков в общую победу. Очень важно передать эту память подрастающему поколению", - сказал глава представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев. Далее эстафета Победы приедет в административный центр Горно-Бадахшанской автономной области город Хорог, 8 мая ее встретят в Душанбе, а в День Победы символ будет передан пограничникам Узбекистана. Завершится международная акция 28 мая в Москве.
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80-летие победы в великой отечественной войне, андрей патрушев, таджикистан, киргизия, мурманск, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Андрей Патрушев, Таджикистан, Киргизия, Мурманск, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Эстафета Победы прибыла из Киргизии в Таджикистан

Стартовавшая в Мурманске эстафета Победы прибыла из Киргизии в Таджикистан

© РИА Новости / Амир Исаев | Перейти в медиабанкТаджикистан
Таджикистан - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Амир Исаев
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ДУШАНБЕ, 5 мая - РИА Новости. Стартовавшая 2 февраля в Мурманске международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы" прибыла в Таджикистан, сообщила журналистам пресс-секретарь представительства Россотрудничества в Душанбе Лейсан Абдуллина.
«
"Международная военно-патриотическая акция "Эстафета Победы", стартовав 2 февраля в Мурманске, прибыла в Таджикистан. Акция проходит вдоль внешних границ СНГ и приурочена к 80-летию Великой Победы", - сказала Абдуллина.
По ее словам, торжественная передача символа Победы от Киргизии Таджикистану состоялась на высоте 4300 метров в пункте пропуска "Кызыл-Арт", в церемонии приняли участие сотрудники и ветераны пограничных служб двух стран, группы пограничного сотрудничества ФСБ России в Таджикистане и представительства Россотрудничества.
«
"Мы можем открыто сказать, что подвиги наших предков пытаются переписать, исказить историю — и наша задача, особенно задача пограничников, не позволить этого. Мы должны защитить свою историю, ту историю, которая была у нас общей в Советском Союзе", - сказал на церемонии передачи представитель Совета ветеранов погранслужбы Киргизии Киргизии Чолпонбек Буржуев.
Замкомандующего погранвойсками Таджикистана Турабек Назарзода отметил, что Победа досталась в равной мере всем народам Советского Союза. "Наши деды и прадеды завоевали Победу, и сегодня все государства СНГ стремительно развиваются, сотрудничая на основе дружбы и взаимопонимания", - сказал он.
В ходе церемонии на границе двух стран также прошла международная акция "Георгиевская ленточка". "Эта эстафета напоминает нам о героических страницах Великой Отечественной войны, о вкладе наших предков в общую победу. Очень важно передать эту память подрастающему поколению", - сказал глава представительства Россотрудничества в Таджикистане Андрей Патрушев.
Далее эстафета Победы приедет в административный центр Горно-Бадахшанской автономной области город Хорог, 8 мая ее встретят в Душанбе, а в День Победы символ будет передан пограничникам Узбекистана. Завершится международная акция 28 мая в Москве.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАндрей ПатрушевТаджикистанКиргизияМурманскФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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