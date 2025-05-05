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Эрдоган назвал телефонный разговор с Трампом продуктивным - РИА Новости, 05.05.2025
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22:21 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/erdogan-2015164811.html
Эрдоган назвал телефонный разговор с Трампом продуктивным
Эрдоган назвал телефонный разговор с Трампом продуктивным - РИА Новости, 05.05.2025
Эрдоган назвал телефонный разговор с Трампом продуктивным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:21:00+03:00
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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине. "Сегодняшний телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов, моим дорогим другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, всеобъемлющим и сердечным. Мы обсудили ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе, Сирию, войну между Россией и Украиной, глобальную торговлю, продолжающиеся переговоры между Ираном и США и многие другие региональные и глобальные вопросы. С господином Трампом мы подтвердили нашу волю к улучшению отношений между Турцией и США, особенно в области оборонной промышленности и торговли", - написал турецкий лидер в соцсети Х. По словам Эрдогана, он заявил американскому лидеру, что высоко ценит "усилия президента Трампа по прекращению продолжающихся конфликтов и войн в нашем мире", и заверил его, что Турция готова "оказать необходимую поддержку для установления мира, стабильности и спокойствия" в регионе. "Я сказал, что буду очень рад как можно скорее принять моего дорогого друга в Турции, и он пригласил нас в США. Я надеюсь встретиться с моим другом Трампом в ближайшее время и желаю, чтобы наша встреча была полезной для наших стран", - отметил Эрдоган.
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в мире, турция, сша, украина, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, США, Украина, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал телефонный разговор с Трампом продуктивным

Эрдоган: разговор с Трампом был продуктивным и охватывал множество тем

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине.
"Сегодняшний телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов, моим дорогим другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, всеобъемлющим и сердечным. Мы обсудили ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе, Сирию, войну между Россией и Украиной, глобальную торговлю, продолжающиеся переговоры между Ираном и США и многие другие региональные и глобальные вопросы. С господином Трампом мы подтвердили нашу волю к улучшению отношений между Турцией и США, особенно в области оборонной промышленности и торговли", - написал турецкий лидер в соцсети Х.
По словам Эрдогана, он заявил американскому лидеру, что высоко ценит "усилия президента Трампа по прекращению продолжающихся конфликтов и войн в нашем мире", и заверил его, что Турция готова "оказать необходимую поддержку для установления мира, стабильности и спокойствия" в регионе.
"Я сказал, что буду очень рад как можно скорее принять моего дорогого друга в Турции, и он пригласил нас в США. Я надеюсь встретиться с моим другом Трампом в ближайшее время и желаю, чтобы наша встреча была полезной для наших стран", - отметил Эрдоган.
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В миреТурцияСШАУкраинаДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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