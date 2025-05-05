Эрдоган назвал телефонный разговор с Трампом продуктивным
Эрдоган: разговор с Трампом был продуктивным и охватывал множество тем
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник был продуктивным и охватывал множество тем, одной из которых, по его словам, была ситуация на Украине.
"Сегодняшний телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов, моим дорогим другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, всеобъемлющим и сердечным. Мы обсудили ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе, Сирию, войну между Россией и Украиной, глобальную торговлю, продолжающиеся переговоры между Ираном и США и многие другие региональные и глобальные вопросы. С господином Трампом мы подтвердили нашу волю к улучшению отношений между Турцией и США, особенно в области оборонной промышленности и торговли", - написал турецкий лидер в соцсети Х.
По словам Эрдогана, он заявил американскому лидеру, что высоко ценит "усилия президента Трампа по прекращению продолжающихся конфликтов и войн в нашем мире", и заверил его, что Турция готова "оказать необходимую поддержку для установления мира, стабильности и спокойствия" в регионе.
"Я сказал, что буду очень рад как можно скорее принять моего дорогого друга в Турции, и он пригласил нас в США. Я надеюсь встретиться с моим другом Трампом в ближайшее время и желаю, чтобы наша встреча была полезной для наших стран", - отметил Эрдоган.
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