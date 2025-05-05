Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге
Родившуюся в маске Бэтмена Луну Феннер из США ждут две операции в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, ждут две операции в мае и июле, сообщили РИА Новости в частной клинике, где они пройдут.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на субботу.
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"Первая операция назначена на 7 мая, это имплантация трех тканевых экспандеров. Вторая операция, основная, пройдет в июле", – сказала собеседница агентства.
Ранее в воскресенье профильное отделение клиники по лечению гигантских невусов сообщало, что Луна Феннер после приезда адаптируется к петербургскому климату, ей необходима предоперационная подготовка.
В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом. Девочке предстоит пластическая операция в центральной зоне лица.
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