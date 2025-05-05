https://ria.ru/20250505/devochka-2015076026.html

Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге

Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге - РИА Новости, 05.05.2025

Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге

Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:13:00+03:00

2025-05-05T15:13:00+03:00

2025-05-05T21:49:00+03:00

санкт-петербург

луна феннер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015078650_0:571:997:1132_1920x0_80_0_0_d8baf8003fe2ec906a48a3b34b888fef.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, ждут две операции в мае и июле, сообщили РИА Новости в частной клинике, где они пройдут. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на субботу. "Первая операция назначена на 7 мая, это имплантация трех тканевых экспандеров. Вторая операция, основная, пройдет в июле", – сказала собеседница агентства. Ранее в воскресенье профильное отделение клиники по лечению гигантских невусов сообщало, что Луна Феннер после приезда адаптируется к петербургскому климату, ей необходима предоперационная подготовка. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом. Девочке предстоит пластическая операция в центральной зоне лица.

https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html

https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, луна феннер