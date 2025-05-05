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Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге - РИА Новости, 05.05.2025
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15:13 05.05.2025 (обновлено: 21:49 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/devochka-2015076026.html
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге - РИА Новости, 05.05.2025
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге
Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на... РИА Новости, 05.05.2025
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санкт-петербург
луна феннер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, ждут две операции в мае и июле, сообщили РИА Новости в частной клинике, где они пройдут. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на субботу. "Первая операция назначена на 7 мая, это имплантация трех тканевых экспандеров. Вторая операция, основная, пройдет в июле", – сказала собеседница агентства. Ранее в воскресенье профильное отделение клиники по лечению гигантских невусов сообщало, что Луна Феннер после приезда адаптируется к петербургскому климату, ей необходима предоперационная подготовка. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом. Девочке предстоит пластическая операция в центральной зоне лица.
https://ria.ru/20240422/devochka-1941576548.html
https://ria.ru/20240419/operatsiya-1941159201.html
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санкт-петербург, луна феннер
Санкт-Петербург, Луна Феннер
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге

Родившуюся в маске Бэтмена Луну Феннер из США ждут две операции в Петербурге

© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтактеЛуна Феннер
Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтакте
Луна Феннер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, ждут две операции в мае и июле, сообщили РИА Новости в частной клинике, где они пройдут.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на субботу.
Луна Феннер с родителями в Санкт-Петербурге. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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"Первая операция назначена на 7 мая, это имплантация трех тканевых экспандеров. Вторая операция, основная, пройдет в июле", – сказала собеседница агентства.
Ранее в воскресенье профильное отделение клиники по лечению гигантских невусов сообщало, что Луна Феннер после приезда адаптируется к петербургскому климату, ей необходима предоперационная подготовка.
В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом. Девочке предстоит пластическая операция в центральной зоне лица.
Девочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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