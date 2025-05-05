https://ria.ru/20250505/desantniki-2014958508.html

Казахстанские десантники возложили цветы к мемориалу "Героям-панфиловцам"

Казахстанские десантники возложили цветы к мемориалу "Героям-панфиловцам" - РИА Новости, 05.05.2025

Казахстанские десантники возложили цветы к мемориалу "Героям-панфиловцам"

Казахстанские военнослужащие 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова возложили цветы к монументу "Героям-панфиловцам" в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:05:00+03:00

2025-05-05T07:05:00+03:00

2025-05-05T07:05:00+03:00

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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Казахстанские военнослужащие 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова возложили цветы к монументу "Героям-панфиловцам" в подмосковном Волоколамске, сообщает в понедельник пресс-служба министерства обороны Казахстана. В конце апреля парадный расчет 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Вооруженных сил Казахстана прибыл в Москву для подготовки и участия 9 мая в параде Победы на Красной площади. "Военнослужащие этой бригады и атташе по вопросам обороны министерства обороны Казахстана в Российской Федерации генерал-лейтенант Талгат Койбаков посетили музей Героев-панфиловцев в Волоколамске и возложили цветы к мемориалу. Также они побывали в селе Нелидово и почтили память павших воинов, похороненных в братской могиле", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства. Шестнадцатого ноября 1941 года танковая армада вермахта двинулась на Москву, рассчитывая прорвать оборону к юго-востоку от Волоколамска, откуда открывались прямые дороги на столицу. Именно на пути этого массированного удара оказалась дивизия Панфилова, сформированная в самом начале войны в Алма-Ате. В бой у разъезда Дубосеково немцы бросили крупную группировку танков, усиленную пехотой и артиллерией при массированной поддержке с воздуха. Панфиловцы сражались до последнего, остановив врага на подступах к Москве. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.

https://ria.ru/20250503/desantniki-2014725659.html

https://ria.ru/20250503/kuba-2014801779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казахстан, волоколамск, москва, общество