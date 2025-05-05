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Азербайджанского депутата не пустили в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 05.05.2025
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16:51 05.05.2025 (обновлено: 18:07 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/deputat-2015106847.html
Азербайджанского депутата не пустили в Россию, сообщил источник
Азербайджанского депутата не пустили в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 05.05.2025
Азербайджанского депутата не пустили в Россию, сообщил источник
Депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не пустили на территорию России, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не пустили на территорию России, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Четвертого мая депутата Милли меджлиса Азербайджана Азера Бадамова не допустили на территорию России", — сказал собеседник агентства. По его данным, парламентарию не разрешили въезд в страну в соответствии со статьями 26 и 27 Федерального закона "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию"."Основанием стали неоднократно допущенные депутатом милли меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности", — уточнил источник.При этом он отметил, что Россия — не сторонник практики стоп-листов в отношениях с дружественными странами."Как известно, запрет на въезд в Азербайджан был ранее введен в отношении ряда российских законодателей. Последний такой случай касается депутата Государственной думы Николая Сергеевича Валуева", — напомнил собеседник агентства. По его словам, в Москве считают правильным урегулирование таких вопросов по дипломатическим каналам, а не путем выражения претензий в СМИ.Подчеркивается, что меры в отношении Бадамова носят персональный характер и не влияют на неизменный настрой российской стороны на развитие отношений Москвы и Баку в духе стратегического партнерства и союзничества.
https://ria.ru/20250417/rossotrudnichestvo-2011731935.html
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россия, в мире, азербайджан, москва
Россия, В мире, Азербайджан, Москва
Азербайджанского депутата не пустили в Россию, сообщил источник

Депутата парламента Азербайджана Бадамова не пустили на территорию РФ

© Фото : Национальное собрание АзербайджанаДепутат Милли меджлиса Азербайджана Азер Бадамов
Депутат Милли меджлиса Азербайджана Азер Бадамов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Национальное собрание Азербайджана
Депутат Милли меджлиса Азербайджана Азер Бадамов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не пустили на территорию России, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Четвертого мая депутата Милли меджлиса Азербайджана Азера Бадамова не допустили на территорию России", — сказал собеседник агентства.
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По его данным, парламентарию не разрешили въезд в страну в соответствии со статьями 26 и 27 Федерального закона "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию".
"Основанием стали неоднократно допущенные депутатом милли меджлиса высказывания антироссийской и русофобской направленности", — уточнил источник.
При этом он отметил, что Россия — не сторонник практики стоп-листов в отношениях с дружественными странами.
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"Как известно, запрет на въезд в Азербайджан был ранее введен в отношении ряда российских законодателей. Последний такой случай касается депутата Государственной думы Николая Сергеевича Валуева", — напомнил собеседник агентства.
По его словам, в Москве считают правильным урегулирование таких вопросов по дипломатическим каналам, а не путем выражения претензий в СМИ.
Подчеркивается, что меры в отношении Бадамова носят персональный характер и не влияют на неизменный настрой российской стороны на развитие отношений Москвы и Баку в духе стратегического партнерства и союзничества.
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