https://ria.ru/20250505/dagestan-2015134931.html

Глава Ингушетии назвал нападение в Дагестане чудовищным актом насилия

Глава Ингушетии назвал нападение в Дагестане чудовищным актом насилия - РИА Новости, 05.05.2025

Глава Ингушетии назвал нападение в Дагестане чудовищным актом насилия

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал нападение на полицейских в Дагестане чудовищным актом насилия и выразил соболезнования родным и близких погибших... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:14:00+03:00

2025-05-05T18:14:00+03:00

2025-05-05T18:14:00+03:00

происшествия

махачкала

махмуд-али калиматов

сергей меликов

керимов

нападение на сотрудников дпс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015068163_0:159:809:614_1920x0_80_0_0_48e9f7031321af99946fdd1184533c71.jpg

НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал нападение на полицейских в Дагестане чудовищным актом насилия и выразил соболезнования родным и близких погибших сотрудников полиции. "Трагедия в Дагестане, где в результате вооруженного нападения пострадали сотрудники ДПС и мирные граждане, вызывает глубокое сочувствие. Этот чудовищный акт насилия не имеет оправдания. Решительно осуждаем подобные преступления и надеемся, что все виновные в нем понесут самое строгое наказание", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову, семьям, а также родным и близким погибших. "Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавил глава Ингушетии. По данным МВД Дагестана, в понедельник около 14.20 мск в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС. По предварительной информации, погибли двое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват". Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Республиканский минздрав сообщил о семерых пострадавших в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015081350.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, махмуд-али калиматов, сергей меликов, керимов, нападение на сотрудников дпс в махачкале