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Глава Ингушетии назвал нападение в Дагестане чудовищным актом насилия
Глава Ингушетии назвал нападение в Дагестане чудовищным актом насилия - РИА Новости, 05.05.2025
Глава Ингушетии назвал нападение в Дагестане чудовищным актом насилия
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал нападение на полицейских в Дагестане чудовищным актом насилия и выразил соболезнования родным и близких погибших... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:14:00+03:00
2025-05-05T18:14:00+03:00
2025-05-05T18:14:00+03:00
происшествия
махачкала
махмуд-али калиматов
сергей меликов
керимов
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал нападение на полицейских в Дагестане чудовищным актом насилия и выразил соболезнования родным и близких погибших сотрудников полиции. "Трагедия в Дагестане, где в результате вооруженного нападения пострадали сотрудники ДПС и мирные граждане, вызывает глубокое сочувствие. Этот чудовищный акт насилия не имеет оправдания. Решительно осуждаем подобные преступления и надеемся, что все виновные в нем понесут самое строгое наказание", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову, семьям, а также родным и близким погибших. "Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавил глава Ингушетии. По данным МВД Дагестана, в понедельник около 14.20 мск в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС. По предварительной информации, погибли двое полицейских, злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват". Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Республиканский минздрав сообщил о семерых пострадавших в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015081350.html
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происшествия, махачкала, махмуд-али калиматов, сергей меликов, керимов, нападение на сотрудников дпс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Махмуд-Али Калиматов, Сергей Меликов, Керимов, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
Глава Ингушетии назвал нападение в Дагестане чудовищным актом насилия
Глава Ингушетии Калиматов: нападение в Дагестане не имеет оправдания