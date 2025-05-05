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Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь на Земле - РИА Новости, 05.05.2025
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Наука
 
13:15 05.05.2025 (обновлено: 13:50 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/burya-2015036292.html
Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь на Земле
Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь на Земле - РИА Новости, 05.05.2025
Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь на Земле
Число вспышек, произошедших на Солнце в первые четыре месяца 2025 года, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако магнитных бурь на... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:15:00+03:00
2025-05-05T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число вспышек, произошедших на Солнце в первые четыре месяца 2025 года, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако магнитных бурь на Земле стало намного больше, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — заявил РИА Новости Богачев. Он уточнил, что в первые четыре месяца прошлого года произошли восемь вспышек высшего балла X, а в этом — всего пять. Количество вспышек среднего балла М также снизилось с 170 до 150. Число обычных вспышек уровня C примерно сохранилось на прежнем уровне (921 против 965), отметил ученый. "Число магнитных бурь в текущем году, напротив, резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше", — добавил Богачев. Основной причиной этого, по его словам, стало формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых почти не было в прошлом году. Самыми крупными бурями этого года пока остаются буря уровня G4.0 (по 5-балльной шкале), произошедшая 1 января, и буря G3.67 16 апреля. Богачев обратил внимание, что самые крупные вспышки 2024 и 2025 годов произошли в одну дату — 23 февраля. В этом году взрыв достиг балла X2.0, в прошлом — уровня X6.3. Ученый объяснил, что наблюдения показывают явные признаки перестройки солнечной активности как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов. Однако пока непонятно, означает ли это начало спада солнечного цикла. "Можно заметить, что в прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности начался как раз в первой половине мая, когда были зарегистрированы первые за 20 лет магнитные бури высшего балла", — уточнил он.
https://ria.ru/20250210/solntse-1998320616.html
https://ria.ru/20250422/nauka-2012568278.html
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Наука, Земля, Российская академия наук, Общество, Наука
Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь на Земле

Руководитель лаборатории РАН Богачев: на Земле стало больше магнитных бурь

© Лаборатория солнечной астрономии(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)/Изображение получено телескопом SDO/AIAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Лаборатория солнечной астрономии(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)/Изображение получено телескопом SDO/AIA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число вспышек, произошедших на Солнце в первые четыре месяца 2025 года, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако магнитных бурь на Земле стало намного больше, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", — заявил РИА Новости Богачев.
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Он уточнил, что в первые четыре месяца прошлого года произошли восемь вспышек высшего балла X, а в этом — всего пять. Количество вспышек среднего балла М также снизилось с 170 до 150. Число обычных вспышек уровня C примерно сохранилось на прежнем уровне (921 против 965), отметил ученый.
"Число магнитных бурь в текущем году, напротив, резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше", — добавил Богачев.
Основной причиной этого, по его словам, стало формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых почти не было в прошлом году. Самыми крупными бурями этого года пока остаются буря уровня G4.0 (по 5-балльной шкале), произошедшая 1 января, и буря G3.67 16 апреля.
Богачев обратил внимание, что самые крупные вспышки 2024 и 2025 годов произошли в одну дату — 23 февраля. В этом году взрыв достиг балла X2.0, в прошлом — уровня X6.3.
Ученый объяснил, что наблюдения показывают явные признаки перестройки солнечной активности как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов. Однако пока непонятно, означает ли это начало спада солнечного цикла. "Можно заметить, что в прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности начался как раз в первой половине мая, когда были зарегистрированы первые за 20 лет магнитные бури высшего балла", — уточнил он.
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