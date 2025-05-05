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Театр в Петербурге приостановил показы спектакля с участием Боярского - РИА Новости, 05.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:01 05.05.2025 (обновлено: 19:03 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/boyarskiy-2015145106.html
Театр в Петербурге приостановил показы спектакля с участием Боярского
Театр в Петербурге приостановил показы спектакля с участием Боярского - РИА Новости, 05.05.2025
Театр в Петербурге приостановил показы спектакля с участием Боярского
Театр имени Ленсовета приостанавливает показы одного из спектаклей с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому после перенесенного ушиба пока РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:01:00+03:00
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культура
санкт-петербург
михаил боярский
россия
театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Театр имени Ленсовета приостанавливает показы одного из спектаклей с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому после перенесенного ушиба пока рекомендовано не выходить на сцену, сообщил театр. "Дорогие зрители, мы приняли решение приостановить показы спектакля "В этом милом старом доме" до конца сезона. Дело в том, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу Боярскому выходить на сцену в ближайшее время", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра имени Ленсовета. Вместо показов этого спектакля, который должен был идти дважды в день, можно будет увидеть другие постановки 9 мая, 25 мая, 3 июня, 25 июня, 2 июля и 13 июля. В частности, 9 мая вместо "В этом милом старом доме" состоится спектакль "Без вины виноватые". "Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на паузу", - пояснили в театре. Ранее в конце апреля Боярский пропустил три спектакля театра имени Ленсовета, где он участвует в качестве приглашенного артиста ("В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман"). Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал РИА Новости, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля.
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санкт-петербург, михаил боярский, россия, театр, ленинградский театр имени ленсовета
Культура, Санкт-Петербург, Михаил Боярский, Россия, Театр, Ленинградский театр имени Ленсовета
Театр в Петербурге приостановил показы спектакля с участием Боярского

Театр Ленсовета приостановил показы спектакля с участием Боярского после ушиба

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Михаил Боярский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Театр имени Ленсовета приостанавливает показы одного из спектаклей с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому после перенесенного ушиба пока рекомендовано не выходить на сцену, сообщил театр.
"Дорогие зрители, мы приняли решение приостановить показы спектакля "В этом милом старом доме" до конца сезона. Дело в том, что врачи не рекомендовали Михаилу Сергеевичу Боярскому выходить на сцену в ближайшее время", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра имени Ленсовета.
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Вместо показов этого спектакля, который должен был идти дважды в день, можно будет увидеть другие постановки 9 мая, 25 мая, 3 июня, 25 июня, 2 июля и 13 июля. В частности, 9 мая вместо "В этом милом старом доме" состоится спектакль "Без вины виноватые".
"Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на паузу", - пояснили в театре.
Ранее в конце апреля Боярский пропустил три спектакля театра имени Ленсовета, где он участвует в качестве приглашенного артиста ("В этом милом старом доме", "Ромео и Джульетта" и "Театральный роман").
Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал РИА Новости, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля.
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КультураСанкт-ПетербургМихаил БоярскийРоссияТеатрЛенинградский театр имени Ленсовета
 
 
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