https://ria.ru/20250505/astana-2014999931.html

В Астане российские дипломаты привели в порядок захоронения фронтовиков

В Астане российские дипломаты привели в порядок захоронения фронтовиков - РИА Новости, 05.05.2025

В Астане российские дипломаты привели в порядок захоронения фронтовиков

Сотрудники посольства России в Казахстане, Русского дома в Астане, активисты столичных этнокультурных объединений и представители общественности в преддверии... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:24:00+03:00

2025-05-05T11:24:00+03:00

2025-05-05T11:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

астана

казахстан

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

красная звезда

"акбузат"

80-летие победы в великой отечественной войне

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АЛМА-АТА, 5 мая - РИА Новости. Сотрудники посольства России в Казахстане, Русского дома в Астане, активисты столичных этнокультурных объединений и представители общественности в преддверии Дня Победы привели в порядок захоронения фронтовиков на городском кладбище Астаны, сообщает в понедельник пресс-служба представительства Россотрудничества в Казахстане. "В Астане прошла акция по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла "Красная Звезда". Акция объединила представителей разных поколений и организаций. В ней приняли участие сотрудники посольства России и Русского дома в Астане, активисты столичных этнокультурных объединений - "Акбузат", "Вайнах" и "Тан", творческих коллективов - казачьего народного хора "Станичники" и ансамбля "Благозвонница", члены Союза родителей особенных детей и прихожане храма святителя Николая села Малотимофеевка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что участники инициативной группы тщательно привели в порядок могилы ветеранов: убрали сухую листву и мусор, покрасили оградки и памятники, украсили захоронения цветами и ленточками. Отмечается, что по завершении работ иерей Владислав Коваленко прочитал молитву об упокоении душ усопших. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.

https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html

https://ria.ru/20250504/astana-2014882799.html

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астана, казахстан, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), красная звезда, "акбузат", 80-летие победы в великой отечественной войне