https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014938821.html
В Раде назвали главный "кошелек" Зеленского
В Раде назвали главный "кошелек" Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025
В Раде назвали главный "кошелек" Зеленского
Расследование утечки средств главы киевского режима Владимира Зеленского необходимо начинать с украинского бизнесмена Максима Криппы, заявил депутат Рады... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T23:17:00+03:00
2025-05-04T23:17:00+03:00
2025-05-04T23:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Расследование утечки средств главы киевского режима Владимира Зеленского необходимо начинать с украинского бизнесмена Максима Криппы, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Кошелек Зеленского (по линии Левочкина), Максим Криппа, контролирует сразу несколько онлайн-казино. <…> Все казино по сути — офшорные компании, через которые отмываются деньги. Эти структуры обслуживаются в Латвии, на Кипре и в Греции. <…> Расследование утечки средств семьи Зеленского необходимо начинать именно с этой фигуры", — написал он.Депутат отметил, что содействие этим казино на Украине оказывает глава финансового комитета Рады Гетманцев, который давно находится в дружеских отношениях с Криппой.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей страны считают коррупцию самой большой угрозой для развития государства.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html
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в мире, украина, латвия, кипр, владимир зеленский, александр дубинский
В мире, Украина, Латвия, Кипр, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Раде назвали главный "кошелек" Зеленского
Дубинский: расследование утечки средств Зеленского необходимо начинать с Криппы