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В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:12 04.05.2025 (обновлено: 10:43 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/vizit-2014847894.html
В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву
В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 04.05.2025
В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву
Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве планируется подписать пакет документов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:12:00+03:00
2025-05-04T10:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
день победы
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве планируется подписать пакет документов, сообщила пресс-служба Кремля."Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", — говорится в релизе.Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина 7-10 мая и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Лидеры обсудят основные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня, уточнили в Кремле.
https://ria.ru/20250402/zaharova-2008812121.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, день победы, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, День Победы, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву

Во время переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписать ряд документов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве планируется подписать пакет документов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", — говорится в релизе.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию
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Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина 7-10 мая и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Лидеры обсудят основные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня, уточнили в Кремле.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинДень ПобедыМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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