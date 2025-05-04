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В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву
В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 04.05.2025
В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву
Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве планируется подписать пакет документов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:12:00+03:00
2025-05-04T10:12:00+03:00
2025-05-04T10:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
день победы
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве планируется подписать пакет документов, сообщила пресс-служба Кремля."Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", — говорится в релизе.Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина 7-10 мая и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Лидеры обсудят основные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня, уточнили в Кремле.
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В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву
Во время переговоров Путина и Си Цзиньпина планируется подписать ряд документов