https://ria.ru/20250504/vizit-2014847894.html

В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву

В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 04.05.2025

В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву

Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве планируется подписать пакет документов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:12:00+03:00

2025-05-04T10:12:00+03:00

2025-05-04T10:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

день победы

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957199956_0:0:2903:1633_1920x0_80_0_0_9ead125f1af42e718720e1a1f5b4c7a8.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве планируется подписать пакет документов, сообщила пресс-служба Кремля."Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", — говорится в релизе.Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом по приглашению Путина 7-10 мая и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Лидеры обсудят основные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня, уточнили в Кремле.

https://ria.ru/20250402/zaharova-2008812121.html

https://ria.ru/20250428/kitay-2013909327.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, день победы, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире