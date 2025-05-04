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Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:22 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/veteran-2014913829.html
Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад
Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад - РИА Новости, 04.05.2025
Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад
Ветеран из Иркутска Михаил Гаврилов, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, отправился в Москву на парад Победы, сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:22:00+03:00
2025-05-04T19:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
иркутск
россия
владимир путин
игорь кобзев
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Ветеран из Иркутска Михаил Гаврилов, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, отправился в Москву на парад Победы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В конце февраля Путин встретился в Кремле с Кобзевым, во время встречи глава региона передал президенту письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания - "Победа будет за нами!" - Путин процитировал и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет. "Проводили в Москву нашего ветерана, участника Великой Отечественной войны Михаила Николаевича Гаврилова. 9 мая он примет участие в параде Победы на Красной площади. Конечно, Михаил Николаевич перед поездкой волновался, но настрой у него боевой", - написал Кобзев. Он отметил, что в годы войны Гаврилов служил десантником. День Победы встретил под Прагой. За мужество и отвагу награжден медалью "За боевые заслуги" и орденом Отечественной войны II степени. "Ветеран до сих пор настоящий десантник – даже на пороге векового юбилея каждый день приседает три подхода по 15 раз!" - добавил Кобзев. Во время проводом ветерана в столицу на вокзале в Иркутске включили песню "День Победы".
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014829409.html
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общество, иркутск, россия, владимир путин, игорь кобзев, великая отечественная война (1941-1945), день победы, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Иркутск, Россия, Владимир Путин, Игорь Кобзев, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад

Ветерана Гаврилова, которому Путин передал привет, проводили на парад Победы

© #кобзевнасвязи/TelegramВетеран из Иркутска Михаил Гаврилов отправился в Москву на парад Победы
Ветеран из Иркутска Михаил Гаврилов отправился в Москву на парад Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Ветеран из Иркутска Михаил Гаврилов отправился в Москву на парад Победы
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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Ветеран из Иркутска Михаил Гаврилов, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, отправился в Москву на парад Победы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В конце февраля Путин встретился в Кремле с Кобзевым, во время встречи глава региона передал президенту письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания - "Победа будет за нами!" - Путин процитировал и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет.
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"Проводили в Москву нашего ветерана, участника Великой Отечественной войны Михаила Николаевича Гаврилова. 9 мая он примет участие в параде Победы на Красной площади. Конечно, Михаил Николаевич перед поездкой волновался, но настрой у него боевой", - написал Кобзев.
Он отметил, что в годы войны Гаврилов служил десантником. День Победы встретил под Прагой. За мужество и отвагу награжден медалью "За боевые заслуги" и орденом Отечественной войны II степени.
"Ветеран до сих пор настоящий десантник – даже на пороге векового юбилея каждый день приседает три подхода по 15 раз!" - добавил Кобзев.
Во время проводом ветерана в столицу на вокзале в Иркутске включили песню "День Победы".
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