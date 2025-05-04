https://ria.ru/20250504/veteran-2014913829.html

Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад

Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад - РИА Новости, 04.05.2025

Ветерана из Иркутска, которому Путин передал привет, проводили на парад

Ветеран из Иркутска Михаил Гаврилов, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, отправился в Москву на парад Победы, сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T19:22:00+03:00

2025-05-04T19:22:00+03:00

2025-05-04T19:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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иркутск

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владимир путин

игорь кобзев

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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ИРКУТСК, 4 мая - РИА Новости. Ветеран из Иркутска Михаил Гаврилов, которому президент РФ Владимир Путин передал привет, отправился в Москву на парад Победы, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В конце февраля Путин встретился в Кремле с Кобзевым, во время встречи глава региона передал президенту письмо со словами поддержки от жителя Иркутска, ветерана Великой Отечественной войны Гаврилова. Последнюю фразу послания - "Победа будет за нами!" - Путин процитировал и отметил, что "ветеран по-другому и не может написать". Он также попросил передать Михаилу Николаевичу привет. "Проводили в Москву нашего ветерана, участника Великой Отечественной войны Михаила Николаевича Гаврилова. 9 мая он примет участие в параде Победы на Красной площади. Конечно, Михаил Николаевич перед поездкой волновался, но настрой у него боевой", - написал Кобзев. Он отметил, что в годы войны Гаврилов служил десантником. День Победы встретил под Прагой. За мужество и отвагу награжден медалью "За боевые заслуги" и орденом Отечественной войны II степени. "Ветеран до сих пор настоящий десантник – даже на пороге векового юбилея каждый день приседает три подхода по 15 раз!" - добавил Кобзев. Во время проводом ветерана в столицу на вокзале в Иркутске включили песню "День Победы".

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014829409.html

https://ria.ru/20250504/bessmertnyy_polk-2013485500.html

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общество, иркутск, россия, владимир путин, игорь кобзев, великая отечественная война (1941-1945), день победы, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне