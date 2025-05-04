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Появились подробности нападения на лидера оппозиционной партии в Турции - РИА Новости, 04.05.2025
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17:52 04.05.2025 (обновлено: 18:00 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/turtsiya-2014907424.html
Появились подробности нападения на лидера оппозиционной партии в Турции
Появились подробности нападения на лидера оппозиционной партии в Турции - РИА Новости, 04.05.2025
Появились подробности нападения на лидера оппозиционной партии в Турции
Главная прокуратура Стамбула начала судебное расследование по факту нападения на лидера крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюра... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T17:52:00+03:00
2025-05-04T18:00:00+03:00
в мире
турция
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула начала судебное расследование по факту нападения на лидера крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюра Озеля, подозреваемый ранее был приговорен к пожизненному тюремному сроку за убийство своих детей, но был условно освобождён, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины на выходе с траурного мероприятия в Культурном центре Ататюрка в Стамбуле. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как неизвестный ударил политика и был схвачен службой охраны. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что напавший С.Т. взят под стражу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит ситуацию с расследованием инцидента на личном контроле. "Это человек был приговорен к двум пожизненным срокам в 2004 году... за преступления, связанные с умышленным убийством двух своих детей, а также умышленным нанесением телесных повреждений своим детям. В соответствии с положениями Уголовного кодекса Турции № 765 и Закона об исполнении наказаний № 647, действовавших на момент совершения преступления, данное лицо было условно освобождено в 2020 году после 16 лет пребывания в исправительном учреждении", - написал Тунч в соцсети Х. По его словам, в 2005 году Уголовный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс Турции были полностью изменены в результате радикальных реформ, проведенных правящей турецкой Партией справедливости и развития (Ak parti). "Нападавший был освобожден из тюрьмы в соответствии со старым законодательством, поскольку он совершил преступление до внесения этих поправок. Если бы он совершил то же самое преступление, то в соответствии с действующим сейчас законодательством, получил бы более одного пожизненного срока и провел бы в тюрьме не менее 36 лет", - уточнил Тунч. Напавший на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля ранее заявил, что был зол на политика из-за отказа дать ему партийную карточку на питание.
https://ria.ru/20250407/turtsiya-2009733673.html
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в мире, турция, стамбул, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Озгюр Озель, Реджеп Тайип Эрдоган
Появились подробности нападения на лидера оппозиционной партии в Турции

Минюст Турции: напавший на лидера оппозиции был судим за убийство своих детей

© ANKA Haber AjansıЛидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины
Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© ANKA Haber Ajansı
Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула начала судебное расследование по факту нападения на лидера крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюра Озеля, подозреваемый ранее был приговорен к пожизненному тюремному сроку за убийство своих детей, но был условно освобождён, сообщил министр юстиции Йылмаз Тунч.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины на выходе с траурного мероприятия в Культурном центре Ататюрка в Стамбуле. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как неизвестный ударил политика и был схвачен службой охраны. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что напавший С.Т. взят под стражу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит ситуацию с расследованием инцидента на личном контроле.
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"Это человек был приговорен к двум пожизненным срокам в 2004 году... за преступления, связанные с умышленным убийством двух своих детей, а также умышленным нанесением телесных повреждений своим детям. В соответствии с положениями Уголовного кодекса Турции № 765 и Закона об исполнении наказаний № 647, действовавших на момент совершения преступления, данное лицо было условно освобождено в 2020 году после 16 лет пребывания в исправительном учреждении", - написал Тунч в соцсети Х.
По его словам, в 2005 году Уголовный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс Турции были полностью изменены в результате радикальных реформ, проведенных правящей турецкой Партией справедливости и развития (Ak parti).
"Нападавший был освобожден из тюрьмы в соответствии со старым законодательством, поскольку он совершил преступление до внесения этих поправок. Если бы он совершил то же самое преступление, то в соответствии с действующим сейчас законодательством, получил бы более одного пожизненного срока и провел бы в тюрьме не менее 36 лет", - уточнил Тунч.
Напавший на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля ранее заявил, что был зол на политика из-за отказа дать ему партийную карточку на питание.
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