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Трамп допустил введение дополнительных санкций против России - РИА Новости, 04.05.2025
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21:09 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/tramp-2014926217.html
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России - РИА Новости, 04.05.2025
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России
Президент США Дональд Трамп допустил в будущем подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:09:00+03:00
2025-05-04T21:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил в будущем подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России. В интервью телеканалу NBC News главу Белого дома спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма* о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. "Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - отметил президент США. Трамп добавил, что США хотят спасти много жизней и сохранить "много денег", которые сейчас тратят в рамках конфликта на Украине. Ранее Блумберг сообщал о том, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. Агентство отмечало, что республиканцу уже удалось заручиться поддержкой 72 членов верхней палаты конгресса. Президент РФ Владимир Путин заявлял на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны и включают вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины. Россия неоднократно заявляла, что считает незаконными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, в мире
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Трамп допустил введение дополнительных санкций против России

Трамп допустил подписание законопроекта сенатора Грэма о санкциях против России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил в будущем подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России.
В интервью телеканалу NBC News главу Белого дома спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма* о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
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"Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - отметил президент США.
Трамп добавил, что США хотят спасти много жизней и сохранить "много денег", которые сейчас тратят в рамках конфликта на Украине.
Ранее Блумберг сообщал о том, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. Агентство отмечало, что республиканцу уже удалось заручиться поддержкой 72 членов верхней палаты конгресса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны и включают вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины.
Россия неоднократно заявляла, что считает незаконными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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