https://ria.ru/20250504/sdelka-2014906733.html

Депутат Рады рассказал о тайном протоколе к соглашению с США о недрах

Депутат Рады рассказал о тайном протоколе к соглашению с США о недрах - РИА Новости, 04.05.2025

Депутат Рады рассказал о тайном протоколе к соглашению с США о недрах

Отсутствие публичного доступа к дополнительному "тайному" протоколу соглашения по украинским недрам с США может скрывать крайне невыгодные условия для Украины,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T17:46:00+03:00

2025-05-04T17:46:00+03:00

2025-05-04T17:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Отсутствие публичного доступа к дополнительному "тайному" протоколу соглашения по украинским недрам с США может скрывать крайне невыгодные условия для Украины, заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения. По мнению Дубинского, голосование в Раде по этому вопросу станет юридическим риском для парламентариев, а сам Зеленский, используя ситуацию, дистанцируется от ответственности. "То, что ... (Зеленский - ред.) не предоставляет в Раду очередной тайный протокол - на этот раз к договору о минералах, - говорит о том, что его условия близки, или за гранью ужасных. Делать так можно только в том случае, когда не собираешься нести ответственность за содержание. И Зеленский ее не несёт - несут депутаты, которые за это соглашение проголосуют," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он отметил, что поскольку это соглашение несет "видимые невооруженным взглядом убытки бюджету", все депутаты, проголосовавшие "за", в будущем будут субъектами уголовного преследования. "Нет и никакого сомнения, что Зе-дурачье за все проголосует. Однако, если они думают, что это ради сохранения власти, - то ошибаются. Это выходной билет Зеленского, который перекладывает ответственность на депутатов", - резюмировал Дубинский. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

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https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины