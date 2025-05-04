https://ria.ru/20250504/putin-2014879105.html
Путин ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком
Путин ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком - РИА Новости, 04.05.2025
Путин ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:50:00+03:00
2025-05-04T13:50:00+03:00
2025-05-04T13:50:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" президенту напомнили интервью 1991 года, когда он занимал пост помощника бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, где он сообщил, что считает себя "в принципе, удачливым человеком". "Я давал это (интервью - ред.) в мэрии Петербурга, да? А сейчас я даю интервью в Кремле", - сказал глава государства на вопрос, считает ли он себя по-прежнему удачливым спустя 34 года.
https://ria.ru/20250504/putin-2014877943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, павел зарубин, анатолий собчак
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Анатолий Собчак
Путин ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком
Путин пошутил, отвечая на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком