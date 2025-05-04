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Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины - РИА Новости, 04.05.2025
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12:59 04.05.2025 (обновлено: 16:08 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/putin-2014870823.html
Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины
Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины
Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности, такое заявления президент Владимир Путин сделал в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:59:00+03:00
2025-05-04T16:08:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности, такое заявления президент Владимир Путин сделал в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" на телеканале "Россия 1"."Не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов", — сказал глава государства. Он также отметил, что Россия не начала спецоперацию раньше, поскольку стремилась к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Москва, по словам Путина, рассчитывала на соблюдение Минских соглашений всеми сторонами. "Но, как выяснилось, нас просто надули. &lt;...&gt; Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией", — подчеркнул президент. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Тем не менее киевское руководство так и выполнило взятые на себя обязательства. Ключевые заявления президента в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
https://ria.ru/20250504/putin-2014868915.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, украина, политика
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина, Политика
Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины

Путин: РФ не могла приступить к резким действиям по Украине без подготовки

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности, такое заявления президент Владимир Путин сделал в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" на телеканале "Россия 1".
"Не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов", — сказал глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин рассказал, какой реакции ждал от россиян после начала СВО
Вчера, 12:45
Он также отметил, что Россия не начала спецоперацию раньше, поскольку стремилась к мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Москва, по словам Путина, рассчитывала на соблюдение Минских соглашений всеми сторонами.
"Но, как выяснилось, нас просто надули. <...> Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией", — подчеркнул президент.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Тем не менее киевское руководство так и выполнило взятые на себя обязательства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Вчера, 12:38
Ключевые заявления президента в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинУкраинаПолитика
 
 
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