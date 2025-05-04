https://ria.ru/20250504/putin-2014870823.html

Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины

Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины

Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности, такое заявления президент Владимир Путин сделал в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:59:00+03:00

2025-05-04T12:59:00+03:00

2025-05-04T16:08:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности, такое заявления президент Владимир Путин сделал в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" на телеканале "Россия 1"."Не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов", — сказал глава государства. Он также отметил, что Россия не начала спецоперацию раньше, поскольку стремилась к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Москва, по словам Путина, рассчитывала на соблюдение Минских соглашений всеми сторонами. "Но, как выяснилось, нас просто надули. <...> Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией", — подчеркнул президент. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Тем не менее киевское руководство так и выполнило взятые на себя обязательства. Ключевые заявления президента в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"

https://ria.ru/20250504/putin-2014868915.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, украина, политика