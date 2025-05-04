https://ria.ru/20250504/putin-2014853766.html

Путин признал, что во время "Норд-Оста" впервые встал на колени для молитвы

Путин признал, что во время "Норд-Оста" впервые встал на колени для молитвы - РИА Новости, 04.05.2025

Путин признал, что во время "Норд-Оста" впервые встал на колени для молитвы

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него, как и у всякого русского человека, время от времени возникает желание обратиться к Богу, и вспомнил, что... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:01:00+03:00

2025-05-04T11:01:00+03:00

2025-05-04T11:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него, как и у всякого русского человека, время от времени возникает желание обратиться к Богу, и вспомнил, что впервые встал на колени для молитвы во время захвата "Норд-Оста". Этими воспоминаниями глава государства поделился в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". "У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чём-то вечном, о чём-то безграничном, о чём-то высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему... И такая потребность внутренняя бывает у меня. Но перечислять все эти поводы или причины, наверное, не стоит. Тогда, в период кризиса с "Норд-Остом", я впервые в своей жизни встал на колени", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Он также рассказал, что во время захвата "Норд-Оста" пришёл помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире. "Именно в эту", - подтвердил Путин. Теракт длился с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе него группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ"). В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.

https://ria.ru/20250425/nordost-2013317310.html

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

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Путин рассказал, когда впервые встал на колени, чтобы помолиться Путин рассказал, что во время захвата "Норд-Оста" первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Тогда, по словам главы государства, он пришел помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире. Об этом президент рассказал в документальном фильме, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье. 2025-05-04T11:01 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, павел зарубин, мовсар бараев, дубровка, россия, общество