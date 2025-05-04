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Минпросвещения утвердило программу "Разговоров о важном" к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:31 04.05.2025 (обновлено: 14:32 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/programma-2014885089.html
Минпросвещения утвердило программу "Разговоров о важном" к 80-летию Победы
Минпросвещения утвердило программу "Разговоров о важном" к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Минпросвещения утвердило программу "Разговоров о важном" к 80-летию Победы
Минпросвещения РФ утвердило программу "Разговоров о важном" для всех школьников и студентов колледжей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:31:00+03:00
2025-05-04T14:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей кравцов
россия
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило программу "Разговоров о важном" для всех школьников и студентов колледжей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе министерства. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 5 мая школьный урок "Разговоры о важном" будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне. "В преддверии 9 Мая уроки в рамках цикла "Разговоры о важном" для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Получасовые познавательные беседы пройдут 5 мая в школах и учреждениях СПО страны", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что занятия пройдут в целях формирования у обучающихся исторической памяти и уважения к подвигу народа-победителя, осознания всемирно-исторического значения Победы над нацизмом, воспитания чувства гордости за героическое прошлое России и преемственности поколений. Мероприятие в школах и колледжах состоится в формате познавательной беседы с использованием презентаций, видеоматериалов и интерактивных заданий. Учащиеся 1–2-х классов узнают о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны и жизни школьников в тех условиях, обсудят значение писем-треугольников и роль животных на фронте. Дети, обучающиеся в 3-4-х классах, вместе с педагогами обсудят трудовой подвиг подростков, работавших на заводах, прочитают фронтовые письма учителей и изучат символы Победы, включая Георгиевскую ленточку. Школьники 8–9-х классов рассмотрят ключевые сражения войны. Старшеклассники и студенты колледжей рассмотрят подвиги юных тружеников тыла, подробно остановятся на начале коренного перелома в Великой Отечественной войне – Сталинградской битве – самом ожесточенном сражении в истории человечества.
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014884329.html
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сергей кравцов, россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Кравцов, Россия, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Минпросвещения утвердило программу "Разговоров о важном" к 80-летию Победы

Минпросвещения РФ утвердило программу "Разговоров о важном" к 80-летию Победы

© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской ФедерацииЗдание Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации
Здание Министерства просвещения Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило программу "Разговоров о важном" для всех школьников и студентов колледжей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 5 мая школьный урок "Разговоры о важном" будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне.
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"В преддверии 9 Мая уроки в рамках цикла "Разговоры о важном" для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Получасовые познавательные беседы пройдут 5 мая в школах и учреждениях СПО страны", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что занятия пройдут в целях формирования у обучающихся исторической памяти и уважения к подвигу народа-победителя, осознания всемирно-исторического значения Победы над нацизмом, воспитания чувства гордости за героическое прошлое России и преемственности поколений.
Мероприятие в школах и колледжах состоится в формате познавательной беседы с использованием презентаций, видеоматериалов и интерактивных заданий.
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Дети, обучающиеся в 3-4-х классах, вместе с педагогами обсудят трудовой подвиг подростков, работавших на заводах, прочитают фронтовые письма учителей и изучат символы Победы, включая Георгиевскую ленточку. Школьники 8–9-х классов рассмотрят ключевые сражения войны.
Старшеклассники и студенты колледжей рассмотрят подвиги юных тружеников тыла, подробно остановятся на начале коренного перелома в Великой Отечественной войне – Сталинградской битве – самом ожесточенном сражении в истории человечества.
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