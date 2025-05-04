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В Бенине прошла акция "Бессмертный полк"

В Бенине прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025

В Бенине прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Котону в Бенине в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 04.05.2025

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2025-05-04T16:55:00+03:00

2025-05-04T18:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Котону в Бенине в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в российском посольстве. "В городе Котону посольством России было организовано шествие "Бессмертного полка" (проводится с 2018 года) с участием послов Венесуэлы, Китая и Кубы, проживающих в Бенине и Того соотечественников, членов Ассоциации "Союз-Бенин" — объединения бенинцев, окончивших советские и российские вузы, и коллектива посольства", - говорится в сообщении. Как отметили в дипмиссии, в мероприятии приняли участие около 70 человек. В память о героях Великой Отечественной войны также прошла традиционная акция "Георгиевская ленточка". В своем выступлении посол России в Котону Игорь Евдокимов подчеркнул важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне, а также провел параллели между подвигом советского народа и героизмом участников СВО. После обращения посла состоялся праздничный концерт.

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Ольга Фомченкова

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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира В первые дни мая во многих городах мира прошла акция "Бессмертный полк". С фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны – на улицы вышли жители Пекина, Вашингтона, Амстердама, Буэнос-Айреса, Каракаса, Сиднея, Анкары, Бейрута. "Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. 2025-05-04T16:55 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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