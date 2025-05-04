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В Бенине прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:55 04.05.2025 (обновлено: 18:38 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/polk-2014903158.html
В Бенине прошла акция "Бессмертный полк"
В Бенине прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.05.2025
В Бенине прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Котону в Бенине в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в российском посольстве. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:55:00+03:00
2025-05-04T18:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
бенин
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Котону в Бенине в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в российском посольстве. "В городе Котону посольством России было организовано шествие "Бессмертного полка" (проводится с 2018 года) с участием послов Венесуэлы, Китая и Кубы, проживающих в Бенине и Того соотечественников, членов Ассоциации "Союз-Бенин" — объединения бенинцев, окончивших советские и российские вузы, и коллектива посольства", - говорится в сообщении. Как отметили в дипмиссии, в мероприятии приняли участие около 70 человек. В память о героях Великой Отечественной войны также прошла традиционная акция "Георгиевская ленточка". В своем выступлении посол России в Котону Игорь Евдокимов подчеркнул важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне, а также провел параллели между подвигом советского народа и героизмом участников СВО. После обращения посла состоялся праздничный концерт.
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
В первые дни мая во многих городах мира прошла акция "Бессмертный полк". С фотографиями своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны – на улицы вышли жители Пекина, Вашингтона, Амстердама, Буэнос-Айреса, Каракаса, Сиднея, Анкары, Бейрута. "Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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бенин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, великая отечественная война (1941-1945), день победы, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бенин, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
В Бенине прошла акция "Бессмертный полк"
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Котону в Бенине в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
2025-05-04T16:55
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В Бенине прошла акция "Бессмертный полк"

В городе Котону в Бенине прошла акция "Бессмертный полк" в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Посольство РФ в г. Котону, Бенин | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк" в городе Котону в Бенине. 4 мая 2025
Акция Бессмертный полк в городе Котону в Бенине. 4 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Посольство РФ в г. Котону, Бенин
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Акция "Бессмертный полк" в городе Котону в Бенине. 4 мая 2025
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в городе Котону в Бенине в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
«
"В городе Котону посольством России было организовано шествие "Бессмертного полка" (проводится с 2018 года) с участием послов Венесуэлы, Китая и Кубы, проживающих в Бенине и Того соотечественников, членов Ассоциации "Союз-Бенин" — объединения бенинцев, окончивших советские и российские вузы, и коллектива посольства", - говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, в мероприятии приняли участие около 70 человек. В память о героях Великой Отечественной войны также прошла традиционная акция "Георгиевская ленточка".
В своем выступлении посол России в Котону Игорь Евдокимов подчеркнул важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне, а также провел параллели между подвигом советского народа и героизмом участников СВО. После обращения посла состоялся праздничный концерт.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБенинРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы
 
 
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