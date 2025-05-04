Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы
Президент Кубы Диас-Канель прилетел в РФ на празднование 80-летия Победы
© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Пулково
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса", — говорится в заявлении.
Губернатор тепло приветствовал кубинского лидера от имени жителей Петербурга. В честь его приезда были исполнены гимны двух стран.
"Вы приняли приглашение президента России вместе с нами отметить священный праздник — 80-ю годовщину Великой Победы. Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои", — подчеркнул Беглов.
Он поблагодарил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса за участие в прошедшей накануне церемонии возложения венков к мемориалу Советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны.
Как напомнил губернатор, Россия и Куба всегда помогали друг другу.
"Советский Союз поддержал Кубинскую революцию и справедливую борьбу кубинского народа. <...> Наш город хранит память о визите в 1963 году лидера революции —товарища Фиделя Кастро. Его встречали на улицах тысячи ленинградцев. Тогда зародилось наше единство. Мы едины и сейчас. Вместе ведем борьбу за справедливый мир. Ваш визит — символ нашей нерушимой дружбы", — отметил градоначальник.
Сообщается, что в рамках визита президент Кубы и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах. Мигель Диас-Канель Бермудес также примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
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