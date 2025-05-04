https://ria.ru/20250504/pobeda-2014897165.html

Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы

Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 04.05.2025

Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:57:00+03:00

2025-05-04T15:57:00+03:00

2025-05-04T16:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

санкт-петербург

куба

россия

пулково (аэропорт)

80-летие победы в великой отечественной войне

александр беглов

день победы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга."Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса", — говорится в заявлении.Губернатор тепло приветствовал кубинского лидера от имени жителей Петербурга. В честь его приезда были исполнены гимны двух стран."Вы приняли приглашение президента России вместе с нами отметить священный праздник — 80-ю годовщину Великой Победы. Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои", — подчеркнул Беглов.Он поблагодарил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса за участие в прошедшей накануне церемонии возложения венков к мемориалу Советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны.Как напомнил губернатор, Россия и Куба всегда помогали друг другу. "Советский Союз поддержал Кубинскую революцию и справедливую борьбу кубинского народа. <...> Наш город хранит память о визите в 1963 году лидера революции —товарища Фиделя Кастро. Его встречали на улицах тысячи ленинградцев. Тогда зародилось наше единство. Мы едины и сейчас. Вместе ведем борьбу за справедливый мир. Ваш визит — символ нашей нерушимой дружбы", — отметил градоначальник.Сообщается, что в рамках визита президент Кубы и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах. Мигель Диас-Канель Бермудес также примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20250504/kuba-2014831312.html

https://ria.ru/20250428/rossija-2013924022.html

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, куба, россия, пулково (аэропорт), 80-летие победы в великой отечественной войне, александр беглов, день победы, политика, владимир путин, мигель диас-канель бермудес