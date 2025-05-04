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Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:57 04.05.2025 (обновлено: 16:49 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014897165.html
Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы
Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:57:00+03:00
2025-05-04T16:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
куба
россия
пулково (аэропорт)
80-летие победы в великой отечественной войне
александр беглов
день победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга."Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса", — говорится в заявлении.Губернатор тепло приветствовал кубинского лидера от имени жителей Петербурга. В честь его приезда были исполнены гимны двух стран."Вы приняли приглашение президента России вместе с нами отметить священный праздник — 80-ю годовщину Великой Победы. Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои", — подчеркнул Беглов.Он поблагодарил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса за участие в прошедшей накануне церемонии возложения венков к мемориалу Советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны.Как напомнил губернатор, Россия и Куба всегда помогали друг другу. "Советский Союз поддержал Кубинскую революцию и справедливую борьбу кубинского народа. &lt;...&gt; Наш город хранит память о визите в 1963 году лидера революции —товарища Фиделя Кастро. Его встречали на улицах тысячи ленинградцев. Тогда зародилось наше единство. Мы едины и сейчас. Вместе ведем борьбу за справедливый мир. Ваш визит — символ нашей нерушимой дружбы", — отметил градоначальник.Сообщается, что в рамках визита президент Кубы и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах. Мигель Диас-Канель Бермудес также примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20250504/kuba-2014831312.html
https://ria.ru/20250428/rossija-2013924022.html
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html
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санкт-петербург, куба, россия, пулково (аэропорт), 80-летие победы в великой отечественной войне, александр беглов, день победы, политика, владимир путин, мигель диас-канель бермудес
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Куба, Россия, Пулково (аэропорт), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Беглов, День Победы, Политика, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы

Президент Кубы Диас-Канель прилетел в РФ на празднование 80-летия Победы

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Пулково
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел в Россию на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса", — говорится в заявлении.
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Губернатор тепло приветствовал кубинского лидера от имени жителей Петербурга. В честь его приезда были исполнены гимны двух стран.
"Вы приняли приглашение президента России вместе с нами отметить священный праздник — 80-ю годовщину Великой Победы. Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои", — подчеркнул Беглов.
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Он поблагодарил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса за участие в прошедшей накануне церемонии возложения венков к мемориалу Советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны.
Как напомнил губернатор, Россия и Куба всегда помогали друг другу.
"Советский Союз поддержал Кубинскую революцию и справедливую борьбу кубинского народа. <...> Наш город хранит память о визите в 1963 году лидера революции —товарища Фиделя Кастро. Его встречали на улицах тысячи ленинградцев. Тогда зародилось наше единство. Мы едины и сейчас. Вместе ведем борьбу за справедливый мир. Ваш визит — символ нашей нерушимой дружбы", — отметил градоначальник.
Сообщается, что в рамках визита президент Кубы и губернатор Петербурга проведут рабочую встречу по перспективам двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, образовании и других сферах. Мигель Диас-Канель Бермудес также примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 65-летию восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Великая Победа в одной цитате
3 мая, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСанкт-ПетербургКубаРоссияПулково (аэропорт)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр БегловДень ПобедыПолитикаВладимир ПутинМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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