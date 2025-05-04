https://ria.ru/20250504/pobeda-2014884329.html

Путин даст прием по случаю Дня Победы

Путин даст прием по случаю Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2025

Путин даст прием по случаю Дня Победы

Президент России Владимир Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы, а также проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:30:00+03:00

2025-05-04T14:30:00+03:00

2025-05-04T14:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы, а также проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в эфире "России 1". По данным телеканала, на предстоящей неделе четыре дня в графике президента будут посвящены переговорам с руководителями разных стран. В частности, Россию с визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, президент даст официальный прием по случаю Дня Победы, сообщили в эфире.

https://ria.ru/20250504/vizit-2014847894.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы