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Путин даст прием по случаю Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:30 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014884329.html
Путин даст прием по случаю Дня Победы
Путин даст прием по случаю Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Путин даст прием по случаю Дня Победы
Президент России Владимир Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы, а также проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:30:00+03:00
2025-05-04T14:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы, а также проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в эфире "России 1". По данным телеканала, на предстоящей неделе четыре дня в графике президента будут посвящены переговорам с руководителями разных стран. В частности, Россию с визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, президент даст официальный прием по случаю Дня Победы, сообщили в эфире.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Путин даст прием по случаю Дня Победы

Президент России Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПодготовка к празднованию Дня Победы
Подготовка к празднованию Дня Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Подготовка к празднованию Дня Победы. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы, а также проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в эфире "России 1".
По данным телеканала, на предстоящей неделе четыре дня в графике президента будут посвящены переговорам с руководителями разных стран. В частности, Россию с визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин.
Кроме того, президент даст официальный прием по случаю Дня Победы, сообщили в эфире.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву
Вчера, 10:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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