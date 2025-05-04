https://ria.ru/20250504/pobeda-2014884329.html
Путин даст прием по случаю Дня Победы
Путин даст прием по случаю Дня Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Путин даст прием по случаю Дня Победы
Президент России Владимир Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы, а также проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:30:00+03:00
2025-05-04T14:30:00+03:00
2025-05-04T14:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы, а также проведет переговоры с лидерами разных стран на следующей неделе, сообщили в эфире "России 1". По данным телеканала, на предстоящей неделе четыре дня в графике президента будут посвящены переговорам с руководителями разных стран. В частности, Россию с визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, президент даст официальный прием по случаю Дня Победы, сообщили в эфире.
https://ria.ru/20250504/vizit-2014847894.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
Путин даст прием по случаю Дня Победы
Президент России Путин даст официальный прием по случаю Дня Победы