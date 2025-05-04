В Кострому доставят частицу пламени от Вечного огня в Москве
В город Кострома доставят частицу пламени от Вечного огня в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата
Цветы, возложенные к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
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КОСТРОМА, 4 мая – РИА Новости. Делегация Костромской области доставит в Кострому частицу пламени от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, от этого пламени будет зажжен Вечный огонь на отреставрированном мемориале, сообщает пресс-служба областной администрации.
По данным пресс-службы, в Костромской области проводятся комплексные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Региональный оргкомитет лично возглавляет губернатор Сергей Ситников. Одно из важных направлений работы – ремонт и реставрация памятников и мемориалов героям Великой Отечественной войны. Непосредственно в Костроме Монумент Славы на площади Мира отремонтирован в 2024 году. В этом году к концу апреля завершились масштабные работы на Вечном огне.
Для зажжения Вечного огня Сергей Ситников поручил администрации города совместно с региональным департаментом культуры и комитетом по делам молодежи организовать перенос в Кострому частицы Вечного огня от пламени на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, добавила пресс-служба.
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"Сегодня рано утром официальная делегация от Костромской области отправилась в столицу. Здесь у могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля частицы Вечного огня переданы представителям 54 регионов России и 21 зарубежной страны", - говорится в сообщении.
В составе костромской делегации лампаду от Вечного огня зажгли ребята из военно-патриотического класса школы №25 Костромы и Герой России Николай Копытов. Огонь будет находиться в специальной капсуле, которая позволит доставить его до областного центра.
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"Испытываю чувство гордости за наших дедов и прадедов, что они победили нацизм. Сейчас мы продолжаем их дело, и я уверен, что скоро будет и наша Победа. Чувства очень возвышенные и приподнятые, словами не описать. Очень рад и горд, что мне выпала честь доставить частицу Вечного огня в Кострому", - отметил командир реактивной артиллерийской батареи 1065-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии лейтенант Николай Копытов.
После зажжения Вечного огня в Костроме частицы пламени будут переданы в специальных капсулах в двадцать восемь городов и районов Костромской области. Сама капсула Вечного огня будет доставлена в Костромской кремль для размещения в Храме воинской славы.
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