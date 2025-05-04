В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем
В Петербурге подросток из Перми получил перелом основания черепа во время драки
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетний житель Перми, приехавший в Санкт-Петербург навестить сверстника, получил перелом основания черепа после того, как подрался с его приятелем на лестничной площадке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне утром в полицию Выборгского района поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 15-летнего жителя Перми с открытой травмой головы и переломом основания черепа.
Полицейские установили, что пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка, который приехал в Петербург на операцию, необходимую из-за тяжелой болезни.
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"Около 02.20 в гости пришел приятель друга... с которым у пострадавшего на лестничной клетке возник конфликт, в результате подростки подрались и потерпевший, получив удар, упал, ударившись головой о бетонную стену", – говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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