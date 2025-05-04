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В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем - РИА Новости, 04.05.2025
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15:38 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/peterburg-2014894330.html
В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем
В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем - РИА Новости, 04.05.2025
В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем
Пятнадцатилетний житель Перми, приехавший в Санкт-Петербург навестить сверстника, получил перелом основания черепа после того, как подрался с его приятелем на... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:38:00+03:00
2025-05-04T15:38:00+03:00
происшествия
пермь
санкт-петербург
выборгский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетний житель Перми, приехавший в Санкт-Петербург навестить сверстника, получил перелом основания черепа после того, как подрался с его приятелем на лестничной площадке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне утром в полицию Выборгского района поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 15-летнего жителя Перми с открытой травмой головы и переломом основания черепа. Полицейские установили, что пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка, который приехал в Петербург на операцию, необходимую из-за тяжелой болезни. "Около 02.20 в гости пришел приятель друга... с которым у пострадавшего на лестничной клетке возник конфликт, в результате подростки подрались и потерпевший, получив удар, упал, ударившись головой о бетонную стену", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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пермь
санкт-петербург
выборгский район
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происшествия, пермь, санкт-петербург, выборгский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Пермь, Санкт-Петербург, Выборгский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем

В Петербурге подросток из Перми получил перелом основания черепа во время драки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетний житель Перми, приехавший в Санкт-Петербург навестить сверстника, получил перелом основания черепа после того, как подрался с его приятелем на лестничной площадке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне утром в полицию Выборгского района поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 15-летнего жителя Перми с открытой травмой головы и переломом основания черепа.
Полицейские установили, что пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка, который приехал в Петербург на операцию, необходимую из-за тяжелой болезни.
«
"Около 02.20 в гости пришел приятель друга... с которым у пострадавшего на лестничной клетке возник конфликт, в результате подростки подрались и потерпевший, получив удар, упал, ударившись головой о бетонную стену", – говорится в сообщении.
По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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ПроисшествияПермьСанкт-ПетербургВыборгский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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