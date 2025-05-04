https://ria.ru/20250504/peterburg-2014894330.html

В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем

В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем - РИА Новости, 04.05.2025

В Петербурге подросток из Перми получил перелом, подравшись с приятелем

Пятнадцатилетний житель Перми, приехавший в Санкт-Петербург навестить сверстника, получил перелом основания черепа после того, как подрался с его приятелем на... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:38:00+03:00

2025-05-04T15:38:00+03:00

2025-05-04T15:38:00+03:00

происшествия

пермь

санкт-петербург

выборгский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пятнадцатилетний житель Перми, приехавший в Санкт-Петербург навестить сверстника, получил перелом основания черепа после того, как подрался с его приятелем на лестничной площадке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне утром в полицию Выборгского района поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 15-летнего жителя Перми с открытой травмой головы и переломом основания черепа. Полицейские установили, что пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка, который приехал в Петербург на операцию, необходимую из-за тяжелой болезни. "Около 02.20 в гости пришел приятель друга... с которым у пострадавшего на лестничной клетке возник конфликт, в результате подростки подрались и потерпевший, получив удар, упал, ударившись головой о бетонную стену", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html

пермь

санкт-петербург

выборгский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, санкт-петербург, выборгский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)