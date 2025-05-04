https://ria.ru/20250504/ozel-2014898601.html

Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол

Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол - РИА Новости, 04.05.2025

Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол

Напавший на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля заявил, что был зол на политика из-за отказа дать ему... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T16:12:00+03:00

2025-05-04T16:12:00+03:00

2025-05-04T16:12:00+03:00

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озгюр озель

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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Напавший на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля заявил, что был зол на политика из-за отказа дать ему партийную карточку на питание. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины на выходе с траурного мероприятия в Культурном центре Ататюрка в Стамбуле. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как неизвестный ударил политика, но впоследствии был схвачен службой охраны политика. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что напавший С.Т. взят под стражу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит ситуацию с расследованием инцидента на личном контроле. "Ранее я обращался в СНР за карточкой на питание, но мне отказали, так как я не был членом партии. Я долго злился из-за этого. Я держал в себе накопившуюся злость на призыв CHP к молодежи выйти на улицы. Я вышел из апарт-отеля, где остановился на Таксиме, узнал, что там проходит программа. Когда я шел туда, у меня вообще-то не было намерения нападать, но как только я увидел это, я не смог сдержать свой гнев",- приводит первичные показания напавшего телеканал CNN Türk.

https://ria.ru/20250429/krakov-2014039625.html

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турция, стамбул, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган, в мире