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Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол - РИА Новости, 04.05.2025
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16:12 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/ozel-2014898601.html
Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол
Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол - РИА Новости, 04.05.2025
Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол
Напавший на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля заявил, что был зол на политика из-за отказа дать ему... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T16:12:00+03:00
2025-05-04T16:12:00+03:00
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озгюр озель
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Напавший на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля заявил, что был зол на политика из-за отказа дать ему партийную карточку на питание. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины на выходе с траурного мероприятия в Культурном центре Ататюрка в Стамбуле. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как неизвестный ударил политика, но впоследствии был схвачен службой охраны политика. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что напавший С.Т. взят под стражу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит ситуацию с расследованием инцидента на личном контроле. "Ранее я обращался в СНР за карточкой на питание, но мне отказали, так как я не был членом партии. Я долго злился из-за этого. Я держал в себе накопившуюся злость на призыв CHP к молодежи выйти на улицы. Я вышел из апарт-отеля, где остановился на Таксиме, узнал, что там проходит программа. Когда я шел туда, у меня вообще-то не было намерения нападать, но как только я увидел это, я не смог сдержать свой гнев",- приводит первичные показания напавшего телеканал CNN Türk.
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турция, стамбул, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Стамбул, Озгюр Озель, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол

Мужчина, напавший на лидера турецкой партии СНР, заявил, что был на него зол

© AP Photo / Ali UnalЛидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Ali Unal
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель. Архивное фото
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Напавший на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля заявил, что был зол на политика из-за отказа дать ему партийную карточку на питание.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины на выходе с траурного мероприятия в Культурном центре Ататюрка в Стамбуле. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как неизвестный ударил политика, но впоследствии был схвачен службой охраны политика. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что напавший С.Т. взят под стражу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит ситуацию с расследованием инцидента на личном контроле.
"Ранее я обращался в СНР за карточкой на питание, но мне отказали, так как я не был членом партии. Я долго злился из-за этого. Я держал в себе накопившуюся злость на призыв CHP к молодежи выйти на улицы. Я вышел из апарт-отеля, где остановился на Таксиме, узнал, что там проходит программа. Когда я шел туда, у меня вообще-то не было намерения нападать, но как только я увидел это, я не смог сдержать свой гнев",- приводит первичные показания напавшего телеканал CNN Türk.
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