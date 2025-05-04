Мужчина, напавший на лидера турецкой партии, заявил, что был на него зол
Мужчина, напавший на лидера турецкой партии СНР, заявил, что был на него зол
© AP Photo / Ali UnalЛидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель
© AP Photo / Ali Unal
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Напавший на лидера крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской (СНР) партии Озгюра Озеля заявил, что был зол на политика из-за отказа дать ему партийную карточку на питание.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель подвергся нападению неизвестного мужчины на выходе с траурного мероприятия в Культурном центре Ататюрка в Стамбуле. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как неизвестный ударил политика, но впоследствии был схвачен службой охраны политика. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что напавший С.Т. взят под стражу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит ситуацию с расследованием инцидента на личном контроле.
"Ранее я обращался в СНР за карточкой на питание, но мне отказали, так как я не был членом партии. Я долго злился из-за этого. Я держал в себе накопившуюся злость на призыв CHP к молодежи выйти на улицы. Я вышел из апарт-отеля, где остановился на Таксиме, узнал, что там проходит программа. Когда я шел туда, у меня вообще-то не было намерения нападать, но как только я увидел это, я не смог сдержать свой гнев",- приводит первичные показания напавшего телеканал CNN Türk.
В Польше мужчина напал с ножом на врача больницы
29 апреля, 13:01