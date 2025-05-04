https://ria.ru/20250504/obman-2014825774.html

"Снова врет": на Украине раскрыли обман по сделке с США

"Снова врет": на Украине раскрыли обман по сделке с США - РИА Новости, 04.05.2025

"Снова врет": на Украине раскрыли обман по сделке с США

Украина и США заключили дополнительные соглашения, содержание которых держится в секрете, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T01:02:00+03:00

2025-05-04T01:02:00+03:00

2025-05-04T01:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

киев

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина и США заключили дополнительные соглашения, содержание которых держится в секрете, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Как утверждает парламентарий, Вашингтон и Киев подписали три документа, хотя ранее говорилось только об одном."Украинское правительство снова врет своим гражданам. <…> Что именно подписали украинские власти с Минфином США, почему это скрывается от общества, и какие последствия это несёт для национальных интересов?" — написал он.При этом, по словам Дубинского, власти фактически угрожают депутатам, чтобы те голосовали за ратификацию — без обнародования положений этих документов.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку по недрам. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного документа, уточнила Свириденко.Соглашение должны ратифицировать в Верховной раде. Украинский депутат Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что парламент планирует провести голосование по этому вопросу 8 мая.

https://ria.ru/20250503/rada-2014800595.html

https://ria.ru/20250502/ugol-2014595625.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, верховная рада украины