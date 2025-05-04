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"Снова врет": на Украине раскрыли обман по сделке с США
"Снова врет": на Украине раскрыли обман по сделке с США - РИА Новости, 04.05.2025
"Снова врет": на Украине раскрыли обман по сделке с США
Украина и США заключили дополнительные соглашения, содержание которых держится в секрете, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T01:02:00+03:00
2025-05-04T01:02:00+03:00
2025-05-04T01:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина и США заключили дополнительные соглашения, содержание которых держится в секрете, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Как утверждает парламентарий, Вашингтон и Киев подписали три документа, хотя ранее говорилось только об одном."Украинское правительство снова врет своим гражданам. <…> Что именно подписали украинские власти с Минфином США, почему это скрывается от общества, и какие последствия это несёт для национальных интересов?" — написал он.При этом, по словам Дубинского, власти фактически угрожают депутатам, чтобы те голосовали за ратификацию — без обнародования положений этих документов.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку по недрам. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение предусматривает, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного документа, уточнила Свириденко.Соглашение должны ратифицировать в Верховной раде. Украинский депутат Ярослав Железняк в пятницу сообщал, что парламент планирует провести голосование по этому вопросу 8 мая.
https://ria.ru/20250503/rada-2014800595.html
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в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Снова врет": на Украине раскрыли обман по сделке с США
Дубинский: Украина и США подписали три документа по ресурсной сделке, а не один