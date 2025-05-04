https://ria.ru/20250504/kreml-2014847205.html

Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая

Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая - РИА Новости, 04.05.2025

Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая

Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:03:00+03:00

2025-05-04T10:03:00+03:00

2025-05-04T10:08:00+03:00

си цзиньпин

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

китай

владимир путин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля."По приглашению президента России Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html

россия

китай

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си цзиньпин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, китай, владимир путин