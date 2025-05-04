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Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:03 04.05.2025 (обновлено: 10:08 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/kreml-2014847205.html
Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая
Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая - РИА Новости, 04.05.2025
Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая
Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:03:00+03:00
2025-05-04T10:08:00+03:00
си цзиньпин
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля."По приглашению президента России Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html
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си цзиньпин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, китай, владимир путин
Си Цзиньпин, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Владимир Путин
Си Цзиньпин приедет в Россию 7 мая

Кремль: Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7 мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"По приглашению президента России Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСи ЦзиньпинРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайВладимир Путин
 
 
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