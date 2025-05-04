https://ria.ru/20250504/knr-2014863545.html

Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС

Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС - РИА Новости, 04.05.2025

Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС

Китай и Россия продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС, а также вести глобальное управление в верном направлении, говорится в заявлении МИД РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:07:00+03:00

2025-05-04T12:07:00+03:00

2025-05-04T12:07:00+03:00

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС, а также вести глобальное управление в верном направлении, говорится в заявлении МИД КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "Китай и Россия будут и дальше укреплять тесное сотрудничество в рамках таких многосторонних платформ, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, объединять глобальный Юг, вести глобальное управление в верном направлении", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

https://ria.ru/20250504/vizit-2014847894.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, брикс, оон, шос