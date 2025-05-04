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Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС - РИА Новости, 04.05.2025
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12:07 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/knr-2014863545.html
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС - РИА Новости, 04.05.2025
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС
Китай и Россия продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС, а также вести глобальное управление в верном направлении, говорится в заявлении МИД РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:07:00+03:00
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС, а также вести глобальное управление в верном направлении, говорится в заявлении МИД КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "Китай и Россия будут и дальше укреплять тесное сотрудничество в рамках таких многосторонних платформ, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, объединять глобальный Юг, вести глобальное управление в верном направлении", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, брикс, оон, шос
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, БРИКС, ООН, ШОС
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией в ООН, ШОС и БРИКС

МИД КНР: Китай и Россия продолжат укреплять сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание XVI саммита БРИКС
Заседание XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат укреплять тесное сотрудничество в ООН, ШОС и БРИКС, а также вести глобальное управление в верном направлении, говорится в заявлении МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"Китай и Россия будут и дальше укреплять тесное сотрудничество в рамках таких многосторонних платформ, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, объединять глобальный Юг, вести глобальное управление в верном направлении", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Кремле рассказали о программе визита Си Цзиньпина в Москву
10:12
 
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