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МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая
МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая - РИА Новости, 04.05.2025
МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая
Консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, углубит политическое взаимодоверие двух стран и поспособствует сотрудничеству во всех областях, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:47:00+03:00
2025-05-04T11:47:00+03:00
2025-05-04T12:04:00+03:00
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, углубит политическое взаимодоверие двух стран и поспособствует сотрудничеству во всех областях, говорится в заявлении МИД КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне."Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Россию проведет стратегический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития китайско-российских отношений в новых условиях, а также по ряду важных международных и региональных вопросов", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили уверенность, что "важный консенсус лидеров двух государств еще больше углубит политическое взаимное доверие между Китаем и Россией, обогатит содержание стратегического сотрудничества, поспособствует практическому сотрудничеству во всех областях".
https://ria.ru/20250401/kitay-2008412493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия
МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая
МИД КНР: достигнутый лидерами РФ и Китая консенсус углубит доверие двух стран
ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, углубит политическое взаимодоверие двух стран и поспособствует сотрудничеству во всех областях, говорится в заявлении МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин
по приглашению президента РФ Владимира Путина
с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Россию проведет стратегический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития китайско-российских отношений в новых условиях, а также по ряду важных международных и региональных вопросов", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили уверенность, что "важный консенсус лидеров двух государств еще больше углубит политическое взаимное доверие между Китаем и Россией, обогатит содержание стратегического сотрудничества, поспособствует практическому сотрудничеству во всех областях".