https://ria.ru/20250504/knr-2014862048.html

МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая

МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая - РИА Новости, 04.05.2025

МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая

Консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, углубит политическое взаимодоверие двух стран и поспособствует сотрудничеству во всех областях, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:47:00+03:00

2025-05-04T11:47:00+03:00

2025-05-04T12:04:00+03:00

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, углубит политическое взаимодоверие двух стран и поспособствует сотрудничеству во всех областях, говорится в заявлении МИД КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне."Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Россию проведет стратегический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития китайско-российских отношений в новых условиях, а также по ряду важных международных и региональных вопросов", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили уверенность, что "важный консенсус лидеров двух государств еще больше углубит политическое взаимное доверие между Китаем и Россией, обогатит содержание стратегического сотрудничества, поспособствует практическому сотрудничеству во всех областях".

https://ria.ru/20250401/kitay-2008412493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия