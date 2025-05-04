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МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая - РИА Новости, 04.05.2025
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11:47 04.05.2025 (обновлено: 12:04 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/knr-2014862048.html
МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая
МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая - РИА Новости, 04.05.2025
МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая
Консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, углубит политическое взаимодоверие двух стран и поспособствует сотрудничеству во всех областях, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:47:00+03:00
2025-05-04T12:04:00+03:00
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, углубит политическое взаимодоверие двух стран и поспособствует сотрудничеству во всех областях, говорится в заявлении МИД КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне."Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Россию проведет стратегический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития китайско-российских отношений в новых условиях, а также по ряду важных международных и региональных вопросов", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили уверенность, что "важный консенсус лидеров двух государств еще больше углубит политическое взаимное доверие между Китаем и Россией, обогатит содержание стратегического сотрудничества, поспособствует практическому сотрудничеству во всех областях".
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в мире, китай, россия
В мире, Китай, Россия
МИД КНР рассказал о консенсусе, достигнутом лидерами России и Китая

МИД КНР: достигнутый лидерами РФ и Китая консенсус углубит доверие двух стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, углубит политическое взаимодоверие двух стран и поспособствует сотрудничеству во всех областях, говорится в заявлении МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Россию проведет стратегический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития китайско-российских отношений в новых условиях, а также по ряду важных международных и региональных вопросов", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили уверенность, что "важный консенсус лидеров двух государств еще больше углубит политическое взаимное доверие между Китаем и Россией, обогатит содержание стратегического сотрудничества, поспособствует практическому сотрудничеству во всех областях".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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