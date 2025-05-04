https://ria.ru/20250504/kitaj-2014873516.html

Китай намерен вместе с Россией продвигать равноправную многополярность мира

Китай намерен вместе с Россией продвигать равноправную многополярность мира - РИА Новости, 04.05.2025

Китай намерен вместе с Россией продвигать равноправную многополярность мира

Китай и Россия продолжат выступать против односторонних действий и запугивания, а также будут вместе продвигать равноправную многополярность мира, говорится в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:16:00+03:00

2025-05-04T13:16:00+03:00

2025-05-04T13:16:00+03:00

в мире

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат выступать против односторонних действий и запугивания, а также будут вместе продвигать равноправную многополярность мира, говорится в заявлении МИД КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. МИД КНР подчеркивает, что Китай и Россия продолжат "занимать четкую позицию против политики односторонних действий и запугивания, будут работать вместе для продвижения равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

https://ria.ru/20250504/vizit-2014847894.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин