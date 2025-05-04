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Китай намерен вместе с Россией продвигать равноправную многополярность мира - РИА Новости, 04.05.2025
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13:16 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/kitaj-2014873516.html
Китай намерен вместе с Россией продвигать равноправную многополярность мира
Китай намерен вместе с Россией продвигать равноправную многополярность мира - РИА Новости, 04.05.2025
Китай намерен вместе с Россией продвигать равноправную многополярность мира
Китай и Россия продолжат выступать против односторонних действий и запугивания, а также будут вместе продвигать равноправную многополярность мира, говорится в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:16:00+03:00
2025-05-04T13:16:00+03:00
в мире
китай
россия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат выступать против односторонних действий и запугивания, а также будут вместе продвигать равноправную многополярность мира, говорится в заявлении МИД КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. МИД КНР подчеркивает, что Китай и Россия продолжат "занимать четкую позицию против политики односторонних действий и запугивания, будут работать вместе для продвижения равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китай намерен вместе с Россией продвигать равноправную многополярность мира

МИД КНР: Китай и РФ будут вместе продвигать равноправную многополярность мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат выступать против односторонних действий и запугивания, а также будут вместе продвигать равноправную многополярность мира, говорится в заявлении МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
МИД КНР подчеркивает, что Китай и Россия продолжат "занимать четкую позицию против политики односторонних действий и запугивания, будут работать вместе для продвижения равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Вчера, 10:12
 
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