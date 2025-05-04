https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html
Онищенко назвал главный симптом холеры
Онищенко назвал главный симптом холеры - РИА Новости, 04.05.2025
Онищенко назвал главный симптом холеры
Главный симптомом холеры — дисфункция кишечника, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:46:00+03:00
2025-05-04T03:46:00+03:00
2025-05-04T05:35:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
здоровье
холера
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главный симптомом холеры — дисфункция кишечника, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко."Это дисфункция кишечника, это обезвоживание организма, и организм умирает, погибает от обезвоживания, резко. Лечим мы холеру регидрационными смесями. То есть мы восполняем жидкость, специальная есть рецептура приготовления этой жидкости, там была соль — с тем, чтобы водно-солевой баланс в организме не нарушился, чтобы не произошло полное обезвоживание, которое приведет к остановке сердца", — рассказал он.Онищенко добавил, что в борьбе с холерой также помогают антибиотики.В России специалисты умеют ее лечить, отметил собеседник агентства."А боязнь ее — она способствует, она работает на холеру, а вот разумное и правильное поведение (помогает. — Прим. ред.)", — заключил Онищенко.Холера — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого обмена, различной степенью обезвоживания из-за потери жидкости. Заболевание вызывает холерный вибрион, который выделяется с фекалиями и рвотными массами. При кипячении он погибает через одну минуту.
https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2014167487.html
https://ria.ru/20250427/kholera-2013645997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, здоровье, холера
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Здоровье, Холера
Онищенко назвал главный симптом холеры
Онищенко: дисфункция кишечника является главным симптомом холеры
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главный симптомом холеры — дисфункция кишечника, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Это дисфункция кишечника, это обезвоживание организма, и организм умирает, погибает от обезвоживания, резко. Лечим мы холеру регидрационными смесями. То есть мы восполняем жидкость, специальная есть рецептура приготовления этой жидкости, там была соль — с тем, чтобы водно-солевой баланс в организме не нарушился, чтобы не произошло полное обезвоживание, которое приведет к остановке сердца", — рассказал он.
Онищенко добавил, что в борьбе с холерой также помогают антибиотики.
В России
специалисты умеют ее лечить, отметил собеседник агентства.
«
"А боязнь ее — она способствует, она работает на холеру, а вот разумное и правильное поведение (помогает. — Прим. ред.)", — заключил Онищенко.
Холера — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого обмена, различной степенью обезвоживания из-за потери жидкости. Заболевание вызывает холерный вибрион, который выделяется с фекалиями и рвотными массами. При кипячении он погибает через одну минуту.