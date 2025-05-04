https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html

Онищенко назвал главный симптом холеры

Онищенко назвал главный симптом холеры - РИА Новости, 04.05.2025

Онищенко назвал главный симптом холеры

Главный симптомом холеры — дисфункция кишечника, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T03:46:00+03:00

2025-05-04T03:46:00+03:00

2025-05-04T05:35:00+03:00

общество

россия

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

здоровье

холера

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Главный симптомом холеры — дисфункция кишечника, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко."Это дисфункция кишечника, это обезвоживание организма, и организм умирает, погибает от обезвоживания, резко. Лечим мы холеру регидрационными смесями. То есть мы восполняем жидкость, специальная есть рецептура приготовления этой жидкости, там была соль — с тем, чтобы водно-солевой баланс в организме не нарушился, чтобы не произошло полное обезвоживание, которое приведет к остановке сердца", — рассказал он.Онищенко добавил, что в борьбе с холерой также помогают антибиотики.В России специалисты умеют ее лечить, отметил собеседник агентства."А боязнь ее — она способствует, она работает на холеру, а вот разумное и правильное поведение (помогает. — Прим. ред.)", — заключил Онищенко.Холера — острое инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого обмена, различной степенью обезвоживания из-за потери жидкости. Заболевание вызывает холерный вибрион, который выделяется с фекалиями и рвотными массами. При кипячении он погибает через одну минуту.

https://ria.ru/20250429/rospotrebnadzor-2014167487.html

https://ria.ru/20250427/kholera-2013645997.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, здоровье, холера