https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html

Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию

Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию - РИА Новости, 04.05.2025

Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию

Китай по итогам прошлого года впервые с 2019 года вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию наряду с Белоруссией и Египтом, подсчитало РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:23:00+03:00

2025-05-04T11:23:00+03:00

2025-05-04T11:23:00+03:00

экономика

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китай

египет

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Китай по итогам прошлого года впервые с 2019 года вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию наряду с Белоруссией и Египтом, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и по открытым данным. Больше всего картофеля Россия в прошлом году купила у Белоруссии, которая отвоевала первое место у Египта. Объемы российского импорта составили 193,8 тысячи тонн. Египет, сместившийся за год на второе место, поставил 75,3 тысячи тонн картофеля на 47,9 миллиона долларов. Замкнул тройку Китай, поднявшийся на две строчки - 46,7 тысячи тонн на 17,3 миллиона долларов. При этом Поднебесная впервые с 2019 года снова смогла войти в тройку главных поставщиков картошки в Россию. Следом расположились Азербайджан - 42,5 тысячи тонн (18,3 миллиона долларов) и Грузия - 8,4 тысячи тонн (3,3 миллиона долларов). Замкнули топ-10 экспортеров Казахстан (4,4 тысячи тонн), Пакистан (2,3 тысячи тонн), Киргизия (1,1 тысячи тонн), Сербия (566 тонн) и Германия (293 тонны). Сильнее всего за год Россия нарастила импорт картофеля из Армении - в 805 раз (до 116 тонн), Турции - в 47 раз (до 24 тонн), Грузии - в 7 раз, Китая - в 5 раз и Киргизии - в 3,2 раза.

https://ria.ru/20250502/kitay-2014719634.html

https://ria.ru/20250420/kitay-2012381126.html

россия

китай

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, египет, оон