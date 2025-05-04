https://ria.ru/20250504/glava-2014822892.html

Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка

Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка - РИА Новости, 04.05.2025

Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка

Глава Дагестана Сергей Меликов подарил именные часы шестикласснику Амиру Абачеву, который в городе Домодедово в Московской области спас выпавшего с девятого... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T00:02:00+03:00

2025-05-04T00:02:00+03:00

2025-05-04T00:02:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

сергей меликов

ксения мишонова

домодедово (аэропорт)

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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов подарил именные часы шестикласснику Амиру Абачеву, который в городе Домодедово в Московской области спас выпавшего с девятого этажа четырехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе главы республики. В понедельник Меликов рассказал, что Амир, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева, во время прогулки с друзьями в Домодедово услышал детский крик и увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник бросился спасать и успел поймать на лету четырехлетнего мальчика. Трагедии удалось избежать: ребенок отделался лишь легкими ушибами. "Сергей Меликов подписал распоряжение о поощрении Амира Абачева именными часами главы Республики Дагестан", – говорится в сообщении. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вручила Амиру грамоту и подарки.

https://ria.ru/20240429/spasenie-1943074184.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), россия, сергей меликов, ксения мишонова, домодедово (аэропорт)