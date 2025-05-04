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Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка
Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка - РИА Новости, 04.05.2025
Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка
Глава Дагестана Сергей Меликов подарил именные часы шестикласснику Амиру Абачеву, который в городе Домодедово в Московской области спас выпавшего с девятого... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:02:00+03:00
2025-05-04T00:02:00+03:00
2025-05-04T00:02:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
сергей меликов
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домодедово (аэропорт)
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МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов подарил именные часы шестикласснику Амиру Абачеву, который в городе Домодедово в Московской области спас выпавшего с девятого этажа четырехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе главы республики. В понедельник Меликов рассказал, что Амир, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева, во время прогулки с друзьями в Домодедово услышал детский крик и увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник бросился спасать и успел поймать на лету четырехлетнего мальчика. Трагедии удалось избежать: ребенок отделался лишь легкими ушибами. "Сергей Меликов подписал распоряжение о поощрении Амира Абачева именными часами главы Республики Дагестан", – говорится в сообщении. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вручила Амиру грамоту и подарки.
https://ria.ru/20240429/spasenie-1943074184.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, сергей меликов, ксения мишонова, домодедово (аэропорт)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Меликов, Ксения Мишонова, Домодедово (аэропорт)
Глава Дагестана подарил именные часы школьнику, спасшему ребенка
Глава Дагестана подарил часы школьнику, спасшему выпавшего из окна ребенка
МАХАЧКАЛА, 3 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов подарил именные часы шестикласснику Амиру Абачеву, который в городе Домодедово в Московской области спас выпавшего с девятого этажа четырехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе главы республики.
В понедельник Меликов рассказал, что Амир, внучатый племянник Героя России Эседуллы Абачева, во время прогулки с друзьями в Домодедово услышал детский крик и увидел малыша, повисшего на металлическом подоконнике многоэтажки. Школьник бросился спасать и успел поймать на лету четырехлетнего мальчика. Трагедии удалось избежать: ребенок отделался лишь легкими ушибами.
"Сергей Меликов подписал распоряжение о поощрении Амира Абачева именными часами главы Республики Дагестан", – говорится в сообщении.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова вручила Амиру грамоту и подарки.