https://ria.ru/20250504/dtp-2014909161.html

Во Владимире пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

Во Владимире пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 04.05.2025

Во Владимире пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

Во Владимире столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:15:00+03:00

2025-05-04T18:15:00+03:00

2025-05-04T20:06:00+03:00

происшествия

авто

владимир

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РЯЗАНЬ, 4 мая — РИА Новости. Во Владимире столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.По словам собеседницы агентства, ДТП произошло в 15:20 мск. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Opel и скорая."На данный момент, по предварительной информации, в результате ДТП пятеро пострадавших, четверо из которых амбулаторно <...> и один человек госпитализирован. Все они находились в автомобиле скорой помощи", — рассказали в пресс-службе.Как позднее сообщила журналистам пресс-служба УМВД, по предварительным данным, водитель автомобиля Opel, проезжая регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество движущемуся на красный свет с включенными световыми и звуковыми сигналами автомобилю "Газель" скорой медицинской помощи. От удара "Газель" опрокинулась на проезжей части дороги.

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происшествия, авто, владимир, россия