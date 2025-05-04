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Во Владимире пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 04.05.2025
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18:15 04.05.2025 (обновлено: 20:06 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/dtp-2014909161.html
Во Владимире пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Во Владимире пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью - РИА Новости, 04.05.2025
Во Владимире пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Во Владимире столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:15:00+03:00
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происшествия
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РЯЗАНЬ, 4 мая — РИА Новости. Во Владимире столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.По словам собеседницы агентства, ДТП произошло в 15:20 мск. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Opel и скорая."На данный момент, по предварительной информации, в результате ДТП пятеро пострадавших, четверо из которых амбулаторно &lt;...&gt; и один человек госпитализирован. Все они находились в автомобиле скорой помощи", — рассказали в пресс-службе.Как позднее сообщила журналистам пресс-служба УМВД, по предварительным данным, водитель автомобиля Opel, проезжая регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество движущемуся на красный свет с включенными световыми и звуковыми сигналами автомобилю "Газель" скорой медицинской помощи. От удара "Газель" опрокинулась на проезжей части дороги.
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происшествия, авто, владимир, россия
Происшествия, Авто, Владимир, Россия
Во Владимире пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

Во Владимире пять человек пострадали при столкновении легковой машины и скорой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 мая — РИА Новости. Во Владимире столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
По словам собеседницы агентства, ДТП произошло в 15:20 мск. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Opel и скорая.
«
"На данный момент, по предварительной информации, в результате ДТП пятеро пострадавших, четверо из которых амбулаторно <...> и один человек госпитализирован. Все они находились в автомобиле скорой помощи", — рассказали в пресс-службе.
Как позднее сообщила журналистам пресс-служба УМВД, по предварительным данным, водитель автомобиля Opel, проезжая регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество движущемуся на красный свет с включенными световыми и звуковыми сигналами автомобилю "Газель" скорой медицинской помощи. От удара "Газель" опрокинулась на проезжей части дороги.
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