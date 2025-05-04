В Петербурге женщина на Mercedes намеренно наехала на людей около кафе
В Петербурге возбудили дело против специально наехавшей на людей у кафе женщины
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, которая за рулем Mercedes G-класса в субботу ночью выехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна, задев одного из посетителей, сделала это нарочно, в отношении женщины возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее ведомство сообщало, что около 2.40 мск в субботу 32-летняя женщина за рулем Mercedes G-класса выехала на тротуар у кафе на улице Рубинштейна, 24. В результате один из посетителей получил травму ноги и был госпитализирован. На видео, опубликованном пресс-службой главного управления МВД в Telegram-канале, можно было увидеть, что маневры белого Mercedes вызвали недовольство группы посетителей кафе, один из которых бросил стул в сторону автомобиля. Поскольку водитель отказалась от медицинского освидетельствования, на нее составили соответствующий административный протокол.
"В ходе дальнейшего разбирательства по материалу полицейские установили, что автоледи наехала на посетителей кафе умышленно, обосновывая свои действия произошедшим конфликтом с представителями заведения. В отношении дамы полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемая задержана, отметили в ГУМВД.
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