https://ria.ru/20250504/dogileva-2014448729.html

Как алкоголь разрушил карьеру звезды 80-х Татьяны Догилевой

Как алкоголь разрушил карьеру звезды 80-х Татьяны Догилевой - РИА Новости, 04.05.2025

Как алкоголь разрушил карьеру звезды 80-х Татьяны Догилевой

В 1980-е Татьяна Догилева была одной из самых востребованных актрис советского кино. Ее роли в фильмах "Покровские ворота", "Забытая мелодия для флейты" и... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T09:35:00+03:00

2025-05-04T09:35:00+03:00

2025-05-04T09:35:00+03:00

шоубиз

татьяна догилева

юрий стоянов

гитис

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В 1980-е Татьяна Догилева была одной из самых востребованных актрис советского кино. Ее роли в фильмах "Покровские ворота", "Забытая мелодия для флейты" и "Блондинка за углом" сделали ее любимицей публики. Однако успех и слава обернулись для нее тяжелым испытанием.Догилева начала злоупотреблять алкоголем. Это отразилось на ее работе: она пропускала съемки, срывала спектакли, теряла роли. Коллеги и друзья пытались помочь, но ситуация ухудшилась. Актриса откровенно рассказала о своей зависимости и о победе над пагубным пристрастием.Бурная молодость, яркие романы, ранний бракСвою первую роль в кино Татьяна Догилева сыграла в 14 лет — в фильме "Отдать швартовы!". Удача и легкость, с которой ей далась работа, убедили девушку в выборе профессии. После театральной студии она поступила в ГИТИС, но на всякий случай подала документы сразу в несколько вузов.В институте ее ждала первая серьезная любовь — однокурсник Юрий Стоянов. Вместе они репетировали этюды, и творческая близость переросла в роман. Догилева вспоминала его как романтичного красавца, мастера спорта по фехтованию. Но когда учеба стала страдать из-за чувств, она решила сделать паузу в отношениях. Юрий, пережив расставание, неожиданно женился на другой. Ирония судьбы — Татьяна пришла на его свадьбу и даже спела трогательную песню "Позови меня на свадьбу, любимый…".Вскоре и сама Догилева вышла замуж. На съемках фильма "Безбилетная пассажирка" она влюбилась в осветителя Александра. Романтичная атмосфера Кубани, вишни в цвету и молодой задор сделали свое дело — пара быстро сыграла свадьбу. Однако брак продлился всего три месяца: супруги осознали, что слишком разные. После спокойного расставания Татьяна полностью погрузилась в работу.Любовный треугольникТеатр Ленинского комсомола гремел — Догилева блистала на сцене. Однако настоящая драма разыгралась не на подмостках, а в жизни актрисы.Судьбоносная встреча случилась на съемках оперетты "Вольный ветер". Писатель Михаил Мишин — харизматичный, но женатый."Мы выпили шампанское в последний съемочный день, а проснулись… в моем номере", — вспоминала Татьяна.Роман развивался по классическому сценарию "любовного треугольника": слезы, уговоры, клятвы."Я не хотела быть вечной любовницей, — признавалась актриса. — Он уходил к семье, мы расставались, но все закончилось браком. Мне нравилось быть женой, мы были интересная пара — он писатель, я — актриса. Но я не сумела состояться как жена".Позже у пары появилась дочь Катя. Актриса родила ее в 37 лет.Тяжелая депрессия, алкоголизм, развод, разрушенная карьераНа рубеже 2000-х Татьяну Догилеву настиг тяжелейший кризис. Потеря близких людей, резкий спад в карьере и ощущение ненужности толкнули актрису в объятия алкоголя.По словам Догилевой, состояние доходило до тяжелых запоев и сопровождалось депрессиями. Алкоголизм чуть не сломал жизнь, но помогла поддержка близких и врачи наркологической больницы.Догилева вылечилась, но спустя два года произошел рецидив. Тогда актриса сама отправилась на повторное лечение, и это был последний визит в больницу из-за алкоголя. Артистка победила зависимость. К сожалению, из-за ее пагубного пристрастия отношения с супругом дали трещину.Муж забрал дочь у актрисы в период очередного запоя, на время пара разъехалась. В 2008 году, после 18 лет брака, они разошлись. Однако смогли сохранить дружеские отношения.Кроме того, алкоголизм разрушил и карьеру Татьяны. Сначала были постоянные опоздания и срывы графика. Потом появление на площадке в нетрезвом виде. Коллеги молча разводили руками, режиссеры скрепя сердце терпели — контракты обязывали. Когда терпение лопнуло, предложения сниматься исчезли совсем. Из востребованной актрисы Догилева превратилась в персону нон-грата.Татьяна ждала приглашений на съемки, но когда поняла, что никто ее больше не зовет в кино, еще больше пила с горя.Также она прошла долгий путь, чтобы реабилитироваться в глазах общественности.Смелое признаниеТатьяна Догилева откровенно призналась в одном из интервью, как столкнулась с порицанием даже близких людей. Друзья осуждали актрису за алкоголизм."Они до сих пор меня осуждают, что я призналась в своем алкоголизме. Но для меня важно было то, что своим примером я показывала женщинам, столкнувшимся с похожими проблемами: выход есть. Я проходила через свои круги ада, но у других, оказывается, эти круги еще страшнее. Никудышная из меня алкоголичка получилась. Поэтому я прекращаю рассказывать о своей борьбе с алкоголем — в последний раз говорю. Сейчас я слишком озабочена состоянием своего здоровья, чтобы срываться", — делилась Догилева.Сейчас актриса ведет здоровый образ жизни и снова снимается в кино. Ее история — пример того, что при желании можно вылечиться даже от алкоголизма. Актриса достойно прошла этот тяжелый путь и снова радует публику своими ролями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна догилева, юрий стоянов, гитис