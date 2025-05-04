Как алкоголь разрушил карьеру звезды 80-х Татьяны Догилевой
Актриса Татьяна Догилева
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В 1980-е Татьяна Догилева была одной из самых востребованных актрис советского кино. Ее роли в фильмах "Покровские ворота", "Забытая мелодия для флейты" и "Блондинка за углом" сделали ее любимицей публики. Однако успех и слава обернулись для нее тяжелым испытанием.
Догилева начала злоупотреблять алкоголем. Это отразилось на ее работе: она пропускала съемки, срывала спектакли, теряла роли. Коллеги и друзья пытались помочь, но ситуация ухудшилась. Актриса откровенно рассказала о своей зависимости и о победе над пагубным пристрастием.
Бурная молодость, яркие романы, ранний брак
Свою первую роль в кино Татьяна Догилева сыграла в 14 лет — в фильме "Отдать швартовы!". Удача и легкость, с которой ей далась работа, убедили девушку в выборе профессии. После театральной студии она поступила в ГИТИС, но на всякий случай подала документы сразу в несколько вузов.
Актриса Татьяна Догилева
В институте ее ждала первая серьезная любовь — однокурсник Юрий Стоянов. Вместе они репетировали этюды, и творческая близость переросла в роман. Догилева вспоминала его как романтичного красавца, мастера спорта по фехтованию. Но когда учеба стала страдать из-за чувств, она решила сделать паузу в отношениях. Юрий, пережив расставание, неожиданно женился на другой. Ирония судьбы — Татьяна пришла на его свадьбу и даже спела трогательную песню "Позови меня на свадьбу, любимый…".
Вскоре и сама Догилева вышла замуж. На съемках фильма "Безбилетная пассажирка" она влюбилась в осветителя Александра. Романтичная атмосфера Кубани, вишни в цвету и молодой задор сделали свое дело — пара быстро сыграла свадьбу. Однако брак продлился всего три месяца: супруги осознали, что слишком разные. После спокойного расставания Татьяна полностью погрузилась в работу.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкСцена из спектакля «Синие кони на красной траве»
Сцена из спектакля «Синие кони на красной траве»
Любовный треугольник
Театр Ленинского комсомола гремел — Догилева блистала на сцене. Однако настоящая драма разыгралась не на подмостках, а в жизни актрисы.
Судьбоносная встреча случилась на съемках оперетты "Вольный ветер". Писатель Михаил Мишин — харизматичный, но женатый.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкМихаил Ножкин, Татьяна Догилева и Николай Сличенко за беседой
Михаил Ножкин, Татьяна Догилева и Николай Сличенко за беседой
"Мы выпили шампанское в последний съемочный день, а проснулись… в моем номере", — вспоминала Татьяна.
Роман развивался по классическому сценарию "любовного треугольника": слезы, уговоры, клятвы.
"Я не хотела быть вечной любовницей, — признавалась актриса. — Он уходил к семье, мы расставались, но все закончилось браком. Мне нравилось быть женой, мы были интересная пара — он писатель, я — актриса. Но я не сумела состояться как жена".
Актриса Татьяна Догилева
Позже у пары появилась дочь Катя. Актриса родила ее в 37 лет.
Тяжелая депрессия, алкоголизм, развод, разрушенная карьера
На рубеже 2000-х Татьяну Догилеву настиг тяжелейший кризис. Потеря близких людей, резкий спад в карьере и ощущение ненужности толкнули актрису в объятия алкоголя.
По словам Догилевой, состояние доходило до тяжелых запоев и сопровождалось депрессиями. Алкоголизм чуть не сломал жизнь, но помогла поддержка близких и врачи наркологической больницы.
Актриса Татьяна Догилева
Догилева вылечилась, но спустя два года произошел рецидив. Тогда актриса сама отправилась на повторное лечение, и это был последний визит в больницу из-за алкоголя. Артистка победила зависимость. К сожалению, из-за ее пагубного пристрастия отношения с супругом дали трещину.
Муж забрал дочь у актрисы в период очередного запоя, на время пара разъехалась. В 2008 году, после 18 лет брака, они разошлись. Однако смогли сохранить дружеские отношения.
Кроме того, алкоголизм разрушил и карьеру Татьяны. Сначала были постоянные опоздания и срывы графика. Потом появление на площадке в нетрезвом виде. Коллеги молча разводили руками, режиссеры скрепя сердце терпели — контракты обязывали. Когда терпение лопнуло, предложения сниматься исчезли совсем. Из востребованной актрисы Догилева превратилась в персону нон-грата.
Актриса театра и кино Татьяна Догилева
Татьяна ждала приглашений на съемки, но когда поняла, что никто ее больше не зовет в кино, еще больше пила с горя.
Также она прошла долгий путь, чтобы реабилитироваться в глазах общественности.
Смелое признание
Татьяна Догилева откровенно призналась в одном из интервью, как столкнулась с порицанием даже близких людей. Друзья осуждали актрису за алкоголизм.
"Они до сих пор меня осуждают, что я призналась в своем алкоголизме. Но для меня важно было то, что своим примером я показывала женщинам, столкнувшимся с похожими проблемами: выход есть. Я проходила через свои круги ада, но у других, оказывается, эти круги еще страшнее. Никудышная из меня алкоголичка получилась. Поэтому я прекращаю рассказывать о своей борьбе с алкоголем — в последний раз говорю. Сейчас я слишком озабочена состоянием своего здоровья, чтобы срываться", — делилась Догилева.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса, режиссер Татьяна Догилева с дочерью Екатериной на премьере фильма "Елки 5" режиссера Тимура Бекмамбетова в Москве
Актриса, режиссер Татьяна Догилева с дочерью Екатериной на премьере фильма "Елки 5" режиссера Тимура Бекмамбетова в Москве
Сейчас актриса ведет здоровый образ жизни и снова снимается в кино. Ее история — пример того, что при желании можно вылечиться даже от алкоголизма. Актриса достойно прошла этот тяжелый путь и снова радует публику своими ролями.