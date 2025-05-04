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Против США формируется новый альянс - РИА Новости, 04.05.2025
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08:00 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/alyans-2014783339.html
Против США формируется новый альянс
Против США формируется новый альянс - РИА Новости, 04.05.2025
Против США формируется новый альянс
Насчет японо-китайского альянса против США — это, конечно, сегодня звучит как шутка юмора. Но мировая антикитайская экономическая война Дональда Трампа — это... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:00:00+03:00
2025-05-04T08:00:00+03:00
аналитика
сша
китай
япония
дональд трамп
сигэру исиба
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014786986_0:44:1311:782_1920x0_80_0_0_4dfc12109d989e380deb1eb8eb8036d8.jpg
Насчет японо-китайского альянса против США — это, конечно, сегодня звучит как шутка юмора. Но мировая антикитайская экономическая война Дональда Трампа — это никакая не шутка, в том числе для Японии. Так что давайте посмотрим, что сегодня происходит между Пекином и Токио. Там события на грани невероятного.Из новостей минувшей недели: письмо премьер-министра Сигэру Исибы главе Китая Си Цзиньпину передал приехавший в Пекин Тэцуо Сайто, глава партии "Комэйто" (входит в правящую коалицию). Еще там побывал Хироси Морияма, глава уже правящей партии — Либерально-демократической. Принимали их строго по протоколу: равные равных, наговорили с обеих сторон много добрых слов.В том числе о пандах. Когда в китайской дипломатии дело доходит до панд, то это серьезно. Значит, так: когда большая панда Сян Сян покидала японский зоопарк в 2023 году, многие местные жители не хотели с ней расставаться и выстроились в длинные очереди, чтобы сказать зверюге: "До свидания". Так что есть надежда, что Пекин отправит новых панд в длительную командировку в Японию, особенно с учетом того факта, что две нации достигли хороших результатов по части их разведения и исследования.И это далеко не весь список внезапно начавшихся контактов двух стран со словами о продолжении и развитии сотрудничества. Возникает вопрос, а что происходит, ведь все ухудшалось годами плюс взаимная нелюбовь двух народов куда сильнее, чем у россиян и немцев и тянется из тех же времен Второй мировой (и до нее), не говоря о нынешнем военном и откровенно антикитайском союзе Токио и Вашингтона.А происходит, если коротко, вот что: на данный момент явно проваливается запуск реиндустриализации США с ключевой ее частью — экономическим удушением главного конкурента, Китая. Проваливается в том числе и потому, что для этого проекта у США, как мы сейчас видим, не нашлось союзников. И если даже покорная Штатам Япония не хочет и не может совершить национальное самоубийство, пойдя против Китая, то тут возникает много вопросов насчет причин и особенно последствий происходящего.Мировое информационное пространство просто задыхается от миллионов оценок "таможенной войны" Дональда Трампа против всех, но прежде всего против Китая — первой экономики мира и главного конкурента. И здесь, конечно, надо учитывать, что вся экспертократия либералов в США и прочих европейцев, канадцев и т. д. так хочет, чтобы Трамп провалился, что заранее объявляет о его поражении, подгоняя под свои мечты одни факты и игнорируя факты прочие.И тем не менее — вот тяжелый случай с Японией. Ее подвергли той же процедуре, что прочих партнеров и союзников США: ввели таможенные пошлины на экспорт в Америку (в данном случае 24 процента). Потом отложили их введение на 90 дней, в течение которых союзники и несоюзники должны были выстроиться в очередь, чтобы договориться с Трампом. В Токио заявляют, что цель Японии — вообще отменить эти 24 процента. Но при этом, как сообщают нам источники, министр финансов США Скотт Бессент совершенно не скрывал не слишком тонкий замысел: сначала Америка договорится с союзниками, "а потом мы сможем обратиться к Китаю как группа".Помните, как в случае с введением санкций против России в 2014 и в 2022 годах вся мощь американской дипломатии по всему миру была направлена на то, чтобы к ним присоединилось как можно больше стран (с известным результатом)? Так вот, сейчас замысел в том, что санкции против Китая подействуют лучше, если сначала без лишних уговоров выкрутить руки всем и каждому, а потом эти, с выкрученными руками, совместно начнут давить на Китай.Среди непосредственных результатов — упомянутый бум японо-китайской дипломатии. От кого угодно можно было ожидать вот такого балансирования, только не от Японии. Тем не менее и действующие, и особенно бывшие чиновники оттуда заявляют, что принято принципиальное решение: объяснить Пекину, что японцы будут решительно противостоять созданию какого-либо торгово-экономического блока против Китая. Все-таки это первый торговый партнер Японии, все-таки есть планы открыть завод "Тойоты" в Шанхае за два миллиарда долларов и много других проектов.Похоже это на упомянутый японо-китайский союз против США с добавкой слова "экономический"? Ну, кому как нравится. Как минимум здесь не американо-японский союз против Китая, а это настоящая мировая сенсация. В том числе потому, что есть и такие мнения: японцы всего лишь не хотят оказаться на стороне проигравших, они считают, что таможенная война сдружит еще больше стран с Китаем. То есть у США нет шансов. Это мнение главного стратега и аналитика ЛДП Исинори Онодеры.Возвращаясь к разговору о том, провалилась ли уже сегодня трамповская переделка мира. Как минимум можно говорить, что первый натиск на союзников и противников дал неожиданные результаты. Почему? Одна из версий: Китай повел себя неожиданно и нарушил все планы Трампа. Должен был испугаться практически тотального пошлинного запрета на любые отношения с США, но начал повышать ставки в игре и сопротивляться, вместо того чтобы идти на сделку.Среди высказываний на эту тему для пекинских СМИ есть и такое (говорит Мауро Ловекьо, итальянский бизнесмен): урок для Европы заключается в том, что устойчивое влияние в мире достигается не только давлением, но сотрудничеством, последовательностью и уважением к интересам других. Или из журнала Foreign Affairs, США: Китай, в отличие от союзников США, готовился к этой конфронтации годами и просчитал все ходы, а без американского рынка он отлично обойдется.Что в сухом остатке? Китай — наш сильный и устойчивый союзник, но это не новость. У Дональда Трампа назревают неприятности — так же, как и у всех, кто числится в партнерах или союзниках США. И это не новость. Как вся эта ситуация повлияет на американское посредничество в украинском сюжете или на подстрекательство европейцев в нем же? Как минимум обострит страсти. Которые и без того острее некуда. Хотя поход к пандам в токийском зоопарке (если они там появятся) — это успокаивает.
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html
https://ria.ru/20250417/tramp-2011543374.html
https://ria.ru/20250421/voyska-2012148032.html
https://ria.ru/20250401/china-2008487800.html
сша
китай
япония
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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аналитика, сша, китай, япония, дональд трамп, сигэру исиба, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
Аналитика, США, Китай, Япония, Дональд Трамп, Сигэру Исиба, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт

Против США формируется новый альянс

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Насчет японо-китайского альянса против США — это, конечно, сегодня звучит как шутка юмора. Но мировая антикитайская экономическая война Дональда Трампа — это никакая не шутка, в том числе для Японии. Так что давайте посмотрим, что сегодня происходит между Пекином и Токио. Там события на грани невероятного.
Из новостей минувшей недели: письмо премьер-министра Сигэру Исибы главе Китая Си Цзиньпину передал приехавший в Пекин Тэцуо Сайто, глава партии "Комэйто" (входит в правящую коалицию). Еще там побывал Хироси Морияма, глава уже правящей партии — Либерально-демократической. Принимали их строго по протоколу: равные равных, наговорили с обеих сторон много добрых слов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Что стоит за тарифной политикой Трампа
9 апреля, 08:00
В том числе о пандах. Когда в китайской дипломатии дело доходит до панд, то это серьезно. Значит, так: когда большая панда Сян Сян покидала японский зоопарк в 2023 году, многие местные жители не хотели с ней расставаться и выстроились в длинные очереди, чтобы сказать зверюге: "До свидания". Так что есть надежда, что Пекин отправит новых панд в длительную командировку в Японию, особенно с учетом того факта, что две нации достигли хороших результатов по части их разведения и исследования.
И это далеко не весь список внезапно начавшихся контактов двух стран со словами о продолжении и развитии сотрудничества. Возникает вопрос, а что происходит, ведь все ухудшалось годами плюс взаимная нелюбовь двух народов куда сильнее, чем у россиян и немцев и тянется из тех же времен Второй мировой (и до нее), не говоря о нынешнем военном и откровенно антикитайском союзе Токио и Вашингтона.
А происходит, если коротко, вот что: на данный момент явно проваливается запуск реиндустриализации США с ключевой ее частью — экономическим удушением главного конкурента, Китая. Проваливается в том числе и потому, что для этого проекта у США, как мы сейчас видим, не нашлось союзников. И если даже покорная Штатам Япония не хочет и не может совершить национальное самоубийство, пойдя против Китая, то тут возникает много вопросов насчет причин и особенно последствий происходящего.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
США начали полупроводниковую полувойну
16 апреля, 08:00
Мировое информационное пространство просто задыхается от миллионов оценок "таможенной войны" Дональда Трампа против всех, но прежде всего против Китая — первой экономики мира и главного конкурента. И здесь, конечно, надо учитывать, что вся экспертократия либералов в США и прочих европейцев, канадцев и т. д. так хочет, чтобы Трамп провалился, что заранее объявляет о его поражении, подгоняя под свои мечты одни факты и игнорируя факты прочие.
И тем не менее — вот тяжелый случай с Японией. Ее подвергли той же процедуре, что прочих партнеров и союзников США: ввели таможенные пошлины на экспорт в Америку (в данном случае 24 процента). Потом отложили их введение на 90 дней, в течение которых союзники и несоюзники должны были выстроиться в очередь, чтобы договориться с Трампом. В Токио заявляют, что цель Японии — вообще отменить эти 24 процента. Но при этом, как сообщают нам источники, министр финансов США Скотт Бессент совершенно не скрывал не слишком тонкий замысел: сначала Америка договорится с союзниками, "а потом мы сможем обратиться к Китаю как группа".
Помните, как в случае с введением санкций против России в 2014 и в 2022 годах вся мощь американской дипломатии по всему миру была направлена на то, чтобы к ним присоединилось как можно больше стран (с известным результатом)? Так вот, сейчас замысел в том, что санкции против Китая подействуют лучше, если сначала без лишних уговоров выкрутить руки всем и каждому, а потом эти, с выкрученными руками, совместно начнут давить на Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Трамп хотел сделать больно России, но наступил на грабли
17 апреля, 08:00
Среди непосредственных результатов — упомянутый бум японо-китайской дипломатии. От кого угодно можно было ожидать вот такого балансирования, только не от Японии. Тем не менее и действующие, и особенно бывшие чиновники оттуда заявляют, что принято принципиальное решение: объяснить Пекину, что японцы будут решительно противостоять созданию какого-либо торгово-экономического блока против Китая. Все-таки это первый торговый партнер Японии, все-таки есть планы открыть завод "Тойоты" в Шанхае за два миллиарда долларов и много других проектов.
Похоже это на упомянутый японо-китайский союз против США с добавкой слова "экономический"? Ну, кому как нравится. Как минимум здесь не американо-японский союз против Китая, а это настоящая мировая сенсация. В том числе потому, что есть и такие мнения: японцы всего лишь не хотят оказаться на стороне проигравших, они считают, что таможенная война сдружит еще больше стран с Китаем. То есть у США нет шансов. Это мнение главного стратега и аналитика ЛДП Исинори Онодеры.
Возвращаясь к разговору о том, провалилась ли уже сегодня трамповская переделка мира. Как минимум можно говорить, что первый натиск на союзников и противников дал неожиданные результаты. Почему? Одна из версий: Китай повел себя неожиданно и нарушил все планы Трампа. Должен был испугаться практически тотального пошлинного запрета на любые отношения с США, но начал повышать ставки в игре и сопротивляться, вместо того чтобы идти на сделку.
Солдаты армии США в Литве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
"Есть задачи поважнее". Трамп собирает силы для борьбы с главным врагом
21 апреля, 08:00
Среди высказываний на эту тему для пекинских СМИ есть и такое (говорит Мауро Ловекьо, итальянский бизнесмен): урок для Европы заключается в том, что устойчивое влияние в мире достигается не только давлением, но сотрудничеством, последовательностью и уважением к интересам других. Или из журнала Foreign Affairs, США: Китай, в отличие от союзников США, готовился к этой конфронтации годами и просчитал все ходы, а без американского рынка он отлично обойдется.
Что в сухом остатке? Китай — наш сильный и устойчивый союзник, но это не новость. У Дональда Трампа назревают неприятности — так же, как и у всех, кто числится в партнерах или союзниках США. И это не новость. Как вся эта ситуация повлияет на американское посредничество в украинском сюжете или на подстрекательство европейцев в нем же? Как минимум обострит страсти. Которые и без того острее некуда. Хотя поход к пандам в токийском зоопарке (если они там появятся) — это успокаивает.
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1 апреля, 08:00
 
АналитикаСШАКитайЯпонияДональд ТрампСигэру ИсибаСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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