https://ria.ru/20250504/alyans-2014783339.html

Против США формируется новый альянс

Против США формируется новый альянс - РИА Новости, 04.05.2025

Против США формируется новый альянс

Насчет японо-китайского альянса против США — это, конечно, сегодня звучит как шутка юмора. Но мировая антикитайская экономическая война Дональда Трампа — это... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:00:00+03:00

2025-05-04T08:00:00+03:00

2025-05-04T08:00:00+03:00

аналитика

сша

китай

япония

дональд трамп

сигэру исиба

си цзиньпин

введение трампом пошлин на импорт

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Насчет японо-китайского альянса против США — это, конечно, сегодня звучит как шутка юмора. Но мировая антикитайская экономическая война Дональда Трампа — это никакая не шутка, в том числе для Японии. Так что давайте посмотрим, что сегодня происходит между Пекином и Токио. Там события на грани невероятного.Из новостей минувшей недели: письмо премьер-министра Сигэру Исибы главе Китая Си Цзиньпину передал приехавший в Пекин Тэцуо Сайто, глава партии "Комэйто" (входит в правящую коалицию). Еще там побывал Хироси Морияма, глава уже правящей партии — Либерально-демократической. Принимали их строго по протоколу: равные равных, наговорили с обеих сторон много добрых слов.В том числе о пандах. Когда в китайской дипломатии дело доходит до панд, то это серьезно. Значит, так: когда большая панда Сян Сян покидала японский зоопарк в 2023 году, многие местные жители не хотели с ней расставаться и выстроились в длинные очереди, чтобы сказать зверюге: "До свидания". Так что есть надежда, что Пекин отправит новых панд в длительную командировку в Японию, особенно с учетом того факта, что две нации достигли хороших результатов по части их разведения и исследования.И это далеко не весь список внезапно начавшихся контактов двух стран со словами о продолжении и развитии сотрудничества. Возникает вопрос, а что происходит, ведь все ухудшалось годами плюс взаимная нелюбовь двух народов куда сильнее, чем у россиян и немцев и тянется из тех же времен Второй мировой (и до нее), не говоря о нынешнем военном и откровенно антикитайском союзе Токио и Вашингтона.А происходит, если коротко, вот что: на данный момент явно проваливается запуск реиндустриализации США с ключевой ее частью — экономическим удушением главного конкурента, Китая. Проваливается в том числе и потому, что для этого проекта у США, как мы сейчас видим, не нашлось союзников. И если даже покорная Штатам Япония не хочет и не может совершить национальное самоубийство, пойдя против Китая, то тут возникает много вопросов насчет причин и особенно последствий происходящего.Мировое информационное пространство просто задыхается от миллионов оценок "таможенной войны" Дональда Трампа против всех, но прежде всего против Китая — первой экономики мира и главного конкурента. И здесь, конечно, надо учитывать, что вся экспертократия либералов в США и прочих европейцев, канадцев и т. д. так хочет, чтобы Трамп провалился, что заранее объявляет о его поражении, подгоняя под свои мечты одни факты и игнорируя факты прочие.И тем не менее — вот тяжелый случай с Японией. Ее подвергли той же процедуре, что прочих партнеров и союзников США: ввели таможенные пошлины на экспорт в Америку (в данном случае 24 процента). Потом отложили их введение на 90 дней, в течение которых союзники и несоюзники должны были выстроиться в очередь, чтобы договориться с Трампом. В Токио заявляют, что цель Японии — вообще отменить эти 24 процента. Но при этом, как сообщают нам источники, министр финансов США Скотт Бессент совершенно не скрывал не слишком тонкий замысел: сначала Америка договорится с союзниками, "а потом мы сможем обратиться к Китаю как группа".Помните, как в случае с введением санкций против России в 2014 и в 2022 годах вся мощь американской дипломатии по всему миру была направлена на то, чтобы к ним присоединилось как можно больше стран (с известным результатом)? Так вот, сейчас замысел в том, что санкции против Китая подействуют лучше, если сначала без лишних уговоров выкрутить руки всем и каждому, а потом эти, с выкрученными руками, совместно начнут давить на Китай.Среди непосредственных результатов — упомянутый бум японо-китайской дипломатии. От кого угодно можно было ожидать вот такого балансирования, только не от Японии. Тем не менее и действующие, и особенно бывшие чиновники оттуда заявляют, что принято принципиальное решение: объяснить Пекину, что японцы будут решительно противостоять созданию какого-либо торгово-экономического блока против Китая. Все-таки это первый торговый партнер Японии, все-таки есть планы открыть завод "Тойоты" в Шанхае за два миллиарда долларов и много других проектов.Похоже это на упомянутый японо-китайский союз против США с добавкой слова "экономический"? Ну, кому как нравится. Как минимум здесь не американо-японский союз против Китая, а это настоящая мировая сенсация. В том числе потому, что есть и такие мнения: японцы всего лишь не хотят оказаться на стороне проигравших, они считают, что таможенная война сдружит еще больше стран с Китаем. То есть у США нет шансов. Это мнение главного стратега и аналитика ЛДП Исинори Онодеры.Возвращаясь к разговору о том, провалилась ли уже сегодня трамповская переделка мира. Как минимум можно говорить, что первый натиск на союзников и противников дал неожиданные результаты. Почему? Одна из версий: Китай повел себя неожиданно и нарушил все планы Трампа. Должен был испугаться практически тотального пошлинного запрета на любые отношения с США, но начал повышать ставки в игре и сопротивляться, вместо того чтобы идти на сделку.Среди высказываний на эту тему для пекинских СМИ есть и такое (говорит Мауро Ловекьо, итальянский бизнесмен): урок для Европы заключается в том, что устойчивое влияние в мире достигается не только давлением, но сотрудничеством, последовательностью и уважением к интересам других. Или из журнала Foreign Affairs, США: Китай, в отличие от союзников США, готовился к этой конфронтации годами и просчитал все ходы, а без американского рынка он отлично обойдется.Что в сухом остатке? Китай — наш сильный и устойчивый союзник, но это не новость. У Дональда Трампа назревают неприятности — так же, как и у всех, кто числится в партнерах или союзниках США. И это не новость. Как вся эта ситуация повлияет на американское посредничество в украинском сюжете или на подстрекательство европейцев в нем же? Как минимум обострит страсти. Которые и без того острее некуда. Хотя поход к пандам в токийском зоопарке (если они там появятся) — это успокаивает.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011386087.html

https://ria.ru/20250417/tramp-2011543374.html

https://ria.ru/20250421/voyska-2012148032.html

https://ria.ru/20250401/china-2008487800.html

сша

китай

япония

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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аналитика, сша, китай, япония, дональд трамп, сигэру исиба, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт