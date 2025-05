https://ria.ru/20250503/vrach-2014733399.html

Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина C

Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина C - РИА Новости, 03.05.2025

Врач назвала продукты с высоким содержанием витамина C

Витамин С содержится в больших количествах в барбадосской вишне, сливе какаду, плодах шиповника, клубнике рассказала РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 03.05.2025

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Витамин С содержится в больших количествах в барбадосской вишне, сливе какаду, плодах шиповника, клубнике рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. Специалист уточнила, что экзотические фрукты, такие как барбадосская вишня и слива какаду, могут похвастаться высоким содержанием витамина C. "Нам стоит обратить внимание на доступные продукты. Например, сухие плоды шиповника содержат около 600 миллиграммов витамина C на 100 грамм продукта. Всего один стакан настоя шиповника в день может обеспечить организм суточной нормой этого важного витамина", - пояснила она. Врач подчеркнула, что в нашей полосе произрастает множество продуктов, богатых витамином C, способных полностью удовлетворить потребности. Так, содержание витамина C в клубнике может достигать от 50 до 100 миллиграмм на 100 грамм продукта. "Витамин C можно получить даже из продуктов животного происхождения, таких как печень, кумыс и кобылье молоко", - рассказала Милушкина. Витамин C из продуктов питания усваивается лучше, чем из аптечных препаратов, уточнила она. Это связано с тем, что в натуральных продуктах витамин C сопровождается биофлавоноидами, то есть микровеществами, усиливающими его физиологическую роль в организме. "Существуют факторы, разрушающие витамин C. К ним относятся свет, особенно ультрафиолетовое излучение, кислород воздуха и длительное повторное нагревание. Например, если суп с брюссельской капустой многократно разогревать, содержание витамина C в нем значительно снизится", - сообщила Милушкина. Она добавила, что соли тяжелых металлов также разрушают витамин C, увеличивая потребность в нем, особенно для тех, кто проживает в экологически неблагоприятных районах или работает на производствах с контактом с тяжелыми металлами. "Степень измельчения продуктов тоже влияет на сохранность витамина C: чем мельче нарезаны продукты, тем быстрее он разрушается", - пояснила врач. Она отметила, что стабилизаторы, например, сахар, яйца, кислоты и пектин, играют важную роль в сохранении витамина C в продуктах питания. "Хранение продуктов в темноте, например, в холодильнике, также является эффективной защитой для витамина C. Вакуумная упаковка, исключающая доступ кислорода, и шоковая заморозка при экстремально низких температурах, до -80 градусов) – современные методы, позволяющие сохранить витамин C в овощах и фруктах на длительный срок", - подчеркнула Милушкина. Врач добавила, что при приготовлении пищи, например, супа, рекомендуется закладывать овощи уже в кипящую воду и сразу накрывать крышкой. По ее словам, этот простой прием помогает сохранить большую часть витамина С в продукте.

