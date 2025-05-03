https://ria.ru/20250503/ukraina-2014798499.html

Украина может стать главной проигравшей стороной, считает эксперт

Украина может стать главной проигравшей стороной, считает эксперт - РИА Новости, 03.05.2025

Украина может стать главной проигравшей стороной, считает эксперт

Киев станет главной проигравшей стороной в случае, если российско-американские переговоры не принесут результатов, а конфликт на Украине продолжится, считает... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T18:11:00+03:00

2025-05-03T18:11:00+03:00

2025-05-03T18:11:00+03:00

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ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Киев станет главной проигравшей стороной в случае, если российско-американские переговоры не принесут результатов, а конфликт на Украине продолжится, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Мы можем предполагать два сценария исхода этих (переговоров между РФ и США) переговоров... Отсутствие результата тоже будет результатом. Так вот, на мой взгляд, первый сценарий - это отсутствие результата", - заявил Тимофеев в ходе круглого стола в Ереване, организованного Аналитическим центром стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ). Он уточнил, что такая ситуация может сложиться в силу сложности конфликта и запутанности противоречий, которые копились долгое время. "В этом сценарии продолжения конфликта, на мой взгляд, главной проигравшей стороной является Украина. Потому что, по понятным причинам, зависимость страны от ее партнеров, назовем их так, будет еще больше углубляться. Потери будут расти. Ну и, как мы знаем, российская армия наступает... И с каждым месяцем, а, возможно, и годом будущие переговорные позиции Украины будут ухудшаться", - отметил Тимофеев. По его мнению, этот сценарий вполне возможен и реалистичен, российская сторона объективно к нему готова во всех отношениях. "Можно предположить и другой сценарий, когда действительно удастся договориться о каких-то параметрах урегулирования этого вопроса, этого конфликта. Мне кажется, хорошо, что последние месяцы эти переговоры шли в двустороннем формате, поскольку их сложно было испортить или сорвать каким-либо другим участникам, как это произошло в том числе в 2022 году, в марте. Поэтому, вот в этом двустороннем формате, несмотря на противодействие со стороны союзников США, да и самой Украины тоже, выход на какие-то параметры вполне возможен", - отметил эксперт. Тем не менее, по его словам, даже если удастся договориться об этих параметрах, встанет вопрос устойчивости соглашений и договоренностей, так как уже есть опыт саботажа минских соглашений со стороны Запада и Киева, пытавшихся выиграть время. "Есть много вопросов, в Москве возникает. А если будет новая администрация (в США - ред.), сохранятся эти параметры или нет? Как обеспечить их устойчивость? И опять же, с правовой точки зрения, это будет международный договор, который сенат (США - ред.) одобрит? Поэтому здесь возникает много таких нюансов и сложностей... Как будут имплементироваться эти параметры? Что делать с линией разграничения? Как будет соблюдаться перемирие, если оно будет достигнуто, как будет идти движение к каким-то более масштабным договорам по безопасности в Европе? Они являются первопричиной украинского кризиса. Он является как бы следствием, а не причиной", - отметил Тимофеев. По его словам, есть очень много вопросов, на которые придется отвечать при этом, втором сценарии. "То есть, даже если мы выйдем на какие-то параметры в диалоге с Вашингтоном, это будет не точка, это будет в лучшем случае запятая. Дальше - огромная дипломатическая и политическая работа по решению вопросов", - подчеркнул эксперт. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредников, если не будет прогресса на пути к миру. Вице-президент США Джей Ди Вэнс при этом заявил, что США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами украинского конфликта. В пятницу Брюс вновь пригрозила выходом США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса. Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее было объявлено, что Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013457724.html

https://ria.ru/20250428/lavrov-2013782861.html

https://ria.ru/20250430/prelyudiya-2014228291.html

https://ria.ru/20250503/tramp-2014780730.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, владимир зеленский, стив уиткофф, верховная рада украины