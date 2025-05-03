https://ria.ru/20250503/turtsiya-2014785459.html

Турция не откроет небо для самолета Нетаньяху, заявили в офисе Эрдогана

Турция не откроет небо для самолета Нетаньяху, заявили в офисе Эрдогана - РИА Новости, 03.05.2025

Турция не откроет небо для самолета Нетаньяху, заявили в офисе Эрдогана

Турция закрыла свое небо для израильских самолетов, речи об открытии воздушного пространства для визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан нет,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T15:29:00+03:00

2025-05-03T15:29:00+03:00

2025-05-03T15:46:00+03:00

турция

азербайджан

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биньямин нетаньяху

израиль

ицхак герцог

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Турция закрыла свое небо для израильских самолетов, речи об открытии воздушного пространства для визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан нет, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента республики.Нетаньяху посетит Азербайджан с 7 по 11 мая, сообщила ранее канцелярия главы израильского правительства. В ряде СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Турция разрешит использовать свое небо для пролета самолёта Нетаньяху по просьбе Баку, но правительство Турции пока официально не комментировало данные сообщения. В ноябре 2024 года Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля Ицхака Герцога через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, где он должен был принять участие в климатическом саммите ООН. Утверждения о разрешении Турцией пролета самолёта премьера Израиля не соответствуют действительности, Анкара не получала такого запроса, заявил ранее РИА Новости официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели."Утверждение о том, что "Турция открыла свое воздушное пространство для самолета Нетаньяху", распространенное некоторыми аккаунтами в социальных сетях, не соответствует действительности. Не существует абсолютно никакой ситуации, связанной с открытием турецкого воздушного пространства, для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 8 мая. Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов в результате геноцидной политики Израиля в отношении Газы. Турция продолжает поддерживать справедливое дело палестинского народа. Не полагайтесь на необоснованные обвинения", - говорится в заявлении Центра в соцсети Х.В апреле издание Jerusalem Post сообщало, что ведутся переговоры об организации визита Нетаньяху в Баку, который выступает в качестве посредника между Израилем и Турцией на фоне ситуации в Сирии. Издание отмечало, что визит вызван ростом напряженности в израильско-турецких отношений из-за нерешенных вопросов государств касательно сирийских территорий. Азербайджан, как дружественное государство для обеих стран, выступит посредником в переговорах.В апреле в Баку состоялся первый раунд переговоров между Израилем и Турцией, где стороны пытались прийти к соглашению по предотвращению напряженности в Сирии. Однако по итогам этой встречи стороны не смогли преодолеть разногласия.

https://ria.ru/20250331/izrail-2008462716.html

https://ria.ru/20250108/voyna-1992776268.html

турция

азербайджан

израиль

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турция, азербайджан, в мире, биньямин нетаньяху, израиль, ицхак герцог, оон