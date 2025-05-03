https://ria.ru/20250503/turtsiya-2014745834.html

Турция планирует начать дипкампанию после ухода США из Сирии

Турция планирует начать дипкампанию после ухода США из Сирии - РИА Новости, 03.05.2025

Турция планирует начать дипкампанию после ухода США из Сирии

Анкара планирует начать летом дипломатическую кампанию против присутствия курдских боевиков в Сирии на фоне ухода США из региона, сообщила проправительственная... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:44:00+03:00

2025-05-03T08:44:00+03:00

2025-05-03T08:44:00+03:00

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Анкара планирует начать летом дипломатическую кампанию против присутствия курдских боевиков в Сирии на фоне ухода США из региона, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на собственные источники. Анкара готова к ситуации, которая может возникнуть в результате ухода США из Сирии, находится в контакте с Россией по обстановке в регионе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Анкара начнет комплексную дипломатическую кампанию против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК/YPG) летом в связи с уходом США из Сирии. Утверждается, что работа над этим процессом ведется как в рамках двусторонних контактов, так и на многосторонних площадках. Дипломатические источники отмечают, что США находятся в процессе определения новой позиции относительно своего присутствия в Сирии и своей политики в отношении террористической организации PПK/YPG, а Турция предпринимает необходимые шаги, чтобы направить этот процесс. Приоритетом Анкары является согласование позиции США с ожиданиями Турции в области безопасности", - уточнило издание. По сведениям издания, в Анкаре на днях состоялось заседание турецко-американской группы высокого уровня по вопросам обороны. "В ходе встречи обсуждались возможности углубления различных аспектов сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности с целью продвижения искреннего диалога между двумя странами, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Источники в сфере безопасности подчеркнули, что США ранее принимали решение о выводе войск из Сирии, однако это решение не было реализовано на практике, и необходимо посмотреть на реализацию этого решения на местах. Источники также отмечают, что наблюдается движение в сторону перевода американских войск, находящихся на небольших базах на территории Сирии, на крупные базы", - отметила газета. Американские войска выходят с военной базы близ крупнейшего месторождения газа "Конико" в Сирии, сообщила ранее панарабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источник в союзном США курдском формировании "Сирийские демократические силы" (СДС). Телеканал CBS News сообщал, что США планируют сократить военное присутствие в Сирии, выведя часть состава в две тысячи человек и сосредоточив оставшиеся войска на меньшем количестве баз. Пентагон прокомментировал это сообщение, заявив РИА Новости, что регулярно перераспределяет силы в зависимости от потребностей.

https://ria.ru/20250501/gosdep-2014620112.html

https://ria.ru/20250430/erdogan-2014406036.html

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реджеп тайип эрдоган, турция, в мире