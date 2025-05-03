https://ria.ru/20250503/turtsiya--2014746030.html

Турция может объявить о хороших новостях по разведработам в Черном море

Турция может объявить о хороших новостях по разведработам в Черном море - РИА Новости, 03.05.2025

Турция может объявить о хороших новостях по разведработам в Черном море

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам,... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T08:49:00+03:00

2025-05-03T08:49:00+03:00

2025-05-03T08:49:00+03:00

черное море

турция

сакарья (провинция)

реджеп тайип эрдоган

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам, проводимым в Черном море. Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Эрдоган заявил в пятницу, что Турция планирует увеличить ежесуточную добычу на газовом месторождении Сакарья на шельфе Черного моря до 40 миллионов кубометров к 2028 году. "Мы увеличили добычу нефти на 41 миллион баррелей. 58 процентов этого объема приходится на месторождения в Диярбакыре. Мы начали новую программу геологоразведки в Диярбакыре. Нам предстоит провести исследования с компаниями, с которыми мы сотрудничаем в США. В Черном море три наших судна работают над увеличением добычи на газовом месторождении Сакарья. Мы сможем поделиться хорошими новостями в Черном море в течение этого месяца", - приводит слова министра газета Sabah.

https://ria.ru/20250328/turtsija-2007913279.html

черное море

турция

сакарья (провинция)

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черное море, турция, сакарья (провинция), реджеп тайип эрдоган, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире