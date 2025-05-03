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Турция может объявить о хороших новостях по разведработам в Черном море - РИА Новости, 03.05.2025
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08:49 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/turtsiya--2014746030.html
Турция может объявить о хороших новостях по разведработам в Черном море
Турция может объявить о хороших новостях по разведработам в Черном море - РИА Новости, 03.05.2025
Турция может объявить о хороших новостях по разведработам в Черном море
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам,... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T08:49:00+03:00
2025-05-03T08:49:00+03:00
черное море
турция
сакарья (провинция)
реджеп тайип эрдоган
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам, проводимым в Черном море. Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Эрдоган заявил в пятницу, что Турция планирует увеличить ежесуточную добычу на газовом месторождении Сакарья на шельфе Черного моря до 40 миллионов кубометров к 2028 году. "Мы увеличили добычу нефти на 41 миллион баррелей. 58 процентов этого объема приходится на месторождения в Диярбакыре. Мы начали новую программу геологоразведки в Диярбакыре. Нам предстоит провести исследования с компаниями, с которыми мы сотрудничаем в США. В Черном море три наших судна работают над увеличением добычи на газовом месторождении Сакарья. Мы сможем поделиться хорошими новостями в Черном море в течение этого месяца", - приводит слова министра газета Sabah.
https://ria.ru/20250328/turtsija-2007913279.html
черное море
турция
сакарья (провинция)
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черное море, турция, сакарья (провинция), реджеп тайип эрдоган, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Черное море, Турция, Сакарья (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Турция может объявить о хороших новостях по разведработам в Черном море

Минэнерго Турции может сообщить хорошие новости по разведработам в Черном море

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Побережье Черного моря. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в течение месяца может объявить о "хороших новостях" по разведочным работам, проводимым в Черном море.
Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Эрдоган заявил в пятницу, что Турция планирует увеличить ежесуточную добычу на газовом месторождении Сакарья на шельфе Черного моря до 40 миллионов кубометров к 2028 году.
"Мы увеличили добычу нефти на 41 миллион баррелей. 58 процентов этого объема приходится на месторождения в Диярбакыре. Мы начали новую программу геологоразведки в Диярбакыре. Нам предстоит провести исследования с компаниями, с которыми мы сотрудничаем в США. В Черном море три наших судна работают над увеличением добычи на газовом месторождении Сакарья. Мы сможем поделиться хорошими новостями в Черном море в течение этого месяца", - приводит слова министра газета Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Эрдоган заявил о работе Турции по обеспечению безопасности в Черном море
28 марта, 12:48
 
Черное мореТурцияСакарья (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
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