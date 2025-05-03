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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.05.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T03:33:00+03:00
2025-05-03T03:33:00+03:00
2025-05-03T03:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.48 мск и продлилась более полутора часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.
https://ria.ru/20240808/bpla-1964800931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА