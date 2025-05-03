Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота - РИА Новости, 03.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 03.05.2025 (обновлено: 13:34 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/tovarooborot-2014773050.html
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота - РИА Новости, 03.05.2025
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу подчеркнули важность сохранения динамики взаимного... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:27:00+03:00
2025-05-03T13:34:00+03:00
узбекистан
в мире
владимир путин
россия
ташкент
шавкат мирзиеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948649540_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_7a1d399c6c26c5e6950b0b7c15cc75c3.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу подчеркнули важность сохранения динамики взаимного товарооборота, ускорения проектов кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера."Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы.В частности, по данным пресс-службы, стороны дали высокую оценку плодотворным результатам прошедших с понедельника по среду деловых мероприятий в Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".С удовлетворением было отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие прежде всего в областях культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма, уточняется в сообщении пресс-службы."Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч", - добавляется в сообщении пресс-службы узбекистанского президента.
https://ria.ru/20250503/putin-2014773783.html
узбекистан
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948644610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9712e903cbc40ba9454ac0deaf4ac81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, в мире, владимир путин, россия, ташкент, шавкат мирзиеев
Узбекистан, В мире, Владимир Путин, Россия, Ташкент, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота

Путин и Мирзиеев отметили важность сохранения динамики взаимного товарооборота

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу подчеркнули важность сохранения динамики взаимного товарооборота, ускорения проектов кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
«
"Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, по данным пресс-службы, стороны дали высокую оценку плодотворным результатам прошедших с понедельника по среду деловых мероприятий в Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
С удовлетворением было отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие прежде всего в областях культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма, уточняется в сообщении пресс-службы.
"Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч", - добавляется в сообщении пресс-службы узбекистанского президента.
Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Мирзиеев примет участие в мероприятиях в честь юбилея Победы в Москве
Вчера, 13:30
 
УзбекистанВ миреВладимир ПутинРоссияТашкентШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала