https://ria.ru/20250503/tovarooborot-2014773050.html
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота - РИА Новости, 03.05.2025
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу подчеркнули важность сохранения динамики взаимного... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:27:00+03:00
2025-05-03T13:27:00+03:00
2025-05-03T13:34:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в телефонном разговоре в субботу подчеркнули важность сохранения динамики взаимного товарооборота, ускорения проектов кооперации, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера."Подчеркнута важность принятия скоординированных мер, направленных на сохранение динамики взаимного товарооборота, ускорение проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, продолжение активных контактов на уровне регионов и бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы.В частности, по данным пресс-службы, стороны дали высокую оценку плодотворным результатам прошедших с понедельника по среду деловых мероприятий в Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".С удовлетворением было отмечено расширяющееся гуманитарное взаимодействие прежде всего в областях культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма, уточняется в сообщении пресс-службы."Лидеры Узбекистана и России также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих встреч", - добавляется в сообщении пресс-службы узбекистанского президента.
https://ria.ru/20250503/putin-2014773783.html
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узбекистан, в мире, владимир путин, россия, ташкент, шавкат мирзиеев
Узбекистан, В мире, Владимир Путин, Россия, Ташкент, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев подчеркнули важность сохранения динамики товарооборота
Путин и Мирзиеев отметили важность сохранения динамики взаимного товарооборота