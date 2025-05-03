https://ria.ru/20250503/svidetel-2014723453.html

Британцы издевались над выжившими советскими пленными, рассказал свидетель

Британцы издевались над выжившими советскими пленными, рассказал свидетель - РИА Новости, 03.05.2025

Британцы издевались над выжившими советскими пленными, рассказал свидетель

Британские военные, убившие в 1945 году на Балтике несколько тысяч советских пленных, поместили немногих выживших в лагерь, где всячески издевались над ними, об РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T00:19:00+03:00

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2025-05-03T00:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Британские военные, убившие в 1945 году на Балтике несколько тысяч советских пленных, поместили немногих выживших в лагерь, где всячески издевались над ними, об этом рассказывал очевидец происходившего Василий Саломаткин, показания которого приведены в рассекреченных архивных документах ФСБ России. ФСБ опубликовала документы о том, как британские военные 3 мая 1945 года жестоко убили в Любекской бухте в Балтийском море узников нацистских концлагерей, разбомбив и расстреляв три германских судна: "Кап Аркона", "Тильбек" и "Дойчланд", на которых немцы перевозили заключенных в Норвегию. Все корабли затонули. Пытавшихся уцелеть британцы расстреливали с катеров. По разным подсчетам, тогда погибло от 7 тысяч до 12 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших составляли советские военнопленные. В итоге спаслись лишь 300 человек. Подробности чудовищной трагедии рассказал свидетель Василий Саломаткин, один из чудом выживших тогда. В своем письме, направленном 2 мая 1949 года полковнику Василию Ванееву в Управление уполномоченного Совета министров СССР по делам репатриации советских граждан, Саломаткин сообщал подробности уничтожения британскими военными самолетами кораблей с заключенными нацистских концлагерей в Любекской бухте. "Меня участь гибели (от) солдатской пули из автоматов спасла, потому что я не успел доплыть ближе к катеру, как это сделали другие, а находился я примерно метрах в 400 от катера", - рассказывал Саломаткин. "Видя такое дело, я повернул обратно и взял направление на берег. Берег еле-еле было видно. Плыл я без вспомогательных средств, при помощи своих рук и ног. Я тоже бы не выплыл бы на берег, как другие, но на мое несчастье пришло счастье, я проплыл уже порядочное расстояние, и начался прилив моря к берегу, это меня спасло", - вспоминал он. По словам Саломаткина, в это время он уже совсем выбился из сил, и его волнами прибивало к берегу. "Я был в полусознательном состоянии. Я видел сквозь свои туманные глаза на берегу белые здания, движения людей, но я не мог различить мужчину от женщины. И когда я ударился грудью о берег, от радости я совсем потерял сознание. В это время наши русские концентрационеры, которые были посильнее меня, были уже на берегу, и они вытащили меня с берега моря и начали откачивать", - добавлял Саломаткин. Он попал в английский госпиталь, все же организованный для немногих спасшихся. "Я пришел на вторые сутки в сознание. После чего я узнал, что из 12 тыс. заключенных спаслось только триста человек, остальные явились жертвой бомбежки английской авиацией", - добавил Саломаткин. В письме Саломаткин также обратил внимание на отношение британских оккупационных властей в Любеке к выжившим в катастрофе бывшим советским военнопленным. "После выхода из госпиталя я был в лагере спасшихся. Англичане относились к нам не так, как положено. Они загнали нас в тесные помещения, кормили очень плохо, одной консервированной немецкой брюквой и шпинатом. Когда мы однажды запротестовали и не приняли пищу и требовали настоящей пищи, тогда нам ответили, что вы и этого не стоите, и двух человек заключенных забрали с собой, предъявили им саботаж и посадили их в тюрьму. Судьбу их так я и не знаю. Я уехал из лагеря, а они остались в тюрьме", - отмечал Саломаткин. Он привел другой пример издевательского отношения со стороны британцев. "В это время англичане нагнали полный город немецких военнопленных. Они свободно разгуливали, нападали и избивали наших спасшихся военнопленных, угрожали нас всех перерезать ночью, ибо они ходили с холодным оружием. После этих угроз мы пошли к английскому коменданту и заявили об этом. Комендант только усмехнулся и никаких действенных мер не принял", - писал свидетель. "Не получив удовлетворяющего ответа, мы пришли в лагерь и в лагере объявили своим людям, чтобы они доставали оружие для самозащиты. Достав оружие, мы установили в лагере свою охрану и охраняли лагерь от нападения немцев. В таких условиях мы находились у англичан", - добавил Саломаткин.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, балтийское море, норвегия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне