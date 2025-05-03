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Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 03.05.2025
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14:18 03.05.2025 (обновлено: 14:19 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/stambul-2014777615.html
Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле
Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 03.05.2025
Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле
Афтершоки после землетрясения в Стамбуле 23 апреля будут продолжаться в течение месяца, заявил эксперт по землетрясениям, профессор Шюкрю Эрсой. РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:18:00+03:00
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мраморное море
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Стамбуле 23 апреля будут продолжаться в течение месяца, заявил эксперт по землетрясениям, профессор Шюкрю Эрсой. По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. "Этот процесс (афтершоки – ред.) будет продолжаться, включая более мелкие, вплоть до 4 баллов. Это может занять еще месяц, обычно ожидается затухание в течение 1 недели, но это может занять больше времени...", - приводит слова эксперта газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что правительство работает, чтобы в Стамбуле не осталось ни одного здания с риском "большой катастрофы" в городе из-за вероятного землетрясения.
https://ria.ru/20250501/zemletryasenie-2014621793.html
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стамбул, мраморное море, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Стамбул, Мраморное море, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле

Профессор Эрсой: толчки после землетрясения в Стамбуле продолжатся

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Стамбуле 23 апреля будут продолжаться в течение месяца, заявил эксперт по землетрясениям, профессор Шюкрю Эрсой.
По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.
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"Этот процесс (афтершоки – ред.) будет продолжаться, включая более мелкие, вплоть до 4 баллов. Это может занять еще месяц, обычно ожидается затухание в течение 1 недели, но это может занять больше времени...", - приводит слова эксперта газета Sabah.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что правительство работает, чтобы в Стамбуле не осталось ни одного здания с риском "большой катастрофы" в городе из-за вероятного землетрясения.
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