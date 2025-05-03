https://ria.ru/20250503/stambul-2014777615.html

Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле

Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 03.05.2025

Эксперт спрогнозировал продолжение толчков после землетрясения в Стамбуле

Афтершоки после землетрясения в Стамбуле 23 апреля будут продолжаться в течение месяца, заявил эксперт по землетрясениям, профессор Шюкрю Эрсой. РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:18:00+03:00

2025-05-03T14:18:00+03:00

2025-05-03T14:19:00+03:00

стамбул

мраморное море

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac31727babf3c06a9ff7f3350171a7b3.jpg

АНКАРА, 3 мая – РИА Новости. Афтершоки после землетрясения в Стамбуле 23 апреля будут продолжаться в течение месяца, заявил эксперт по землетрясениям, профессор Шюкрю Эрсой. По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) 23 апреля, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. "Этот процесс (афтершоки – ред.) будет продолжаться, включая более мелкие, вплоть до 4 баллов. Это может занять еще месяц, обычно ожидается затухание в течение 1 недели, но это может занять больше времени...", - приводит слова эксперта газета Sabah. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что правительство работает, чтобы в Стамбуле не осталось ни одного здания с риском "большой катастрофы" в городе из-за вероятного землетрясения.

https://ria.ru/20250501/zemletryasenie-2014621793.html

https://ria.ru/20250502/zemletryasenie-2014690904.html

стамбул

мраморное море

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, мраморное море, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире